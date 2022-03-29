توابل يجب تناولها خلال رمضان وأخرى احرص على تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تستخدم التوابل بكثرة في الأطعمة لإضافة نكهة ومذاق رائع لها، كما أنها تساهم في تعزيز القيمة الغذائية للأطعمة، لذا في السطور التالية سوف نوضح أفضل التوابل يمكن استخدامها في شهر رمضان، وأخرى يجب تجنبها.

"الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي البهارات الصحية التي تعزز من القيمة الغذائية للأطعمة، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا healthy eating، WEBMD، والتي تتمثل فيما يلي:

الكمون

تعتبر من أكثر التوابل الشائعة والمستخدمة في معظم الأطعمة، من فوائده أنه غني بالحديد الذي يقي من الإصابة بالأنيميا، حيث يساهم في إنتاج هيموجلوبين الدم الذي يرسل الأكسجين إلى مناطق الجسم بأكملها، بالإضافة إلى فعاليته في إنقاص الوزن.

القرفة

تعد من البهارات التي تساهم في ضبط مستويات السكر بالدم، ما يجعلها مفيدة جدًا لمرضى السكري بالتحديد، حيث أنها تعمل على تقليل مقاومة الأنسولين، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسيطر على الجذور الحرة، التي تقوي صحة جهاز المناعة، ومقاومة الالتهابات.

الفلفل الحار

يساهم إضافة الفلفل الحار على تنشيط الدورة الدموية وذلك لأنه يحتوي على الكابسيسين المسؤول عن إعطائه المذاق الحار، كما أنه يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

الكاكاو

يشتهر الكاكاو في إضافته بمعظم أطباق الحلويات التي يتم صنعها في المنزل، حيث يحافظ على صحة الأوعية الدموية والقلب، من خلال وجود مركبات الفلافونويد، التي تعمل أيضًا في السيطرة على ضغط الدم، وخفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

الحبهان

يشتهر بمذاقه اللاذع الذي يجعل البعض لا يرغبون في إضافته للأطعمة، ولكنه يقدم العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرزها تعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على الماغنسيوم والزنك التي تعتبر من المعادن المهمة لصحة الجسم، بالإضافة إلى فاعليته في مكافحة الالتهابات.

التوابل الضارة لصحة الجسم

غالبًا لا يوجد توابل معينة يمكنها أن تؤثر على صحة الجسم، ولكن الإفراط في إضافة البهارات للأطعمة يمكن أن يعرضك من زيادة خطر الإصابة بالمشكلات الصحية المختلفة، على سبيل المثال الفلفل الحار الذي يمكن أن يصيبك بالالتهابات المعدة، كما يمكن أن تتعرض للبواسير، لذا يجب الحرص على إضافة التوابل بكميات مناسبة.

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