بنسبة 37%.. هذا أفضل نظام غذائي يقلل مخاطر الوفيات بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يشمل مرض القلب الحالات التي تضيق الأوعية الدموية أو تسدها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية وذبحة صدرية وبعض السكتات الدماغية.

يغطي مرض القلب أيضًا الحالات التي تؤثر على عضلة قلبك أو صماماته أو تسبب إيقاعات غير طبيعية، لكن كيف يمكنك أن تأكل وتجعل قلبك أكثر صحة؟.. هذا ما يستعرضه موقعة صحيفة إكسبريس البريطانية.

يُعرف ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب وتصلب الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب الصمامية واعتلال التخثر والسكتة الدماغية بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs).

يلخص هذا الأمر أهمية اتباع نظام غذائي صحي متوازن لضمان الرفاهية العامة، وفقًا لدراسة نُشرت في The Journal of Nutrition ، وُجد أن اتباع نظام غذائي كامل الحبوب هو أحد أفضل الطرق لتناول الطعام لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ووجدت الأبحاث وجود صلة بين ارتفاع استهلاك الحبوب الكاملة وانخفاض الزيادة في بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعتقد الخبراء أن العلاقة تكمن في التنقية التي تزيل الألياف ومغذياتها الصحية للقلب.

وافترضت الدراسة أنه من خلال تناول الحبوب الكاملة، يمكن للشخص أن يعاني من انخفاض في ضغط الدم ومحيط الخصر وخصائص صحية للقلب، مع وضع هذا في الاعتبار، ما هو النظام الغذائي الموصى به لصحة القلب؟

لقد مر ما يقرب من 50 عامًا منذ مقارنة أنسيل كيز بمعدلات أمراض القلب والوجبات الغذائية في سبع دول (أي اليونان وإيطاليا ويوغوسلافيا وفنلندا واليابان وهولندا والولايات المتحدة).

كيز عالم فيزيولوجي أمريكي درس تأثير النظام الغذائي على الصحة.

كان عمله قائم على الفوائد الصحية لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، والذي يتكون من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات وزيت الزيتون، على أساس دراساته، اقترح كيز أن النظام الغذائي النباتي لسكان منطقة البحر الأبيض المتوسط يوفر الحماية من أمراض القلب.

كررت إحدى الدراسات هذه النتائج وتم إجراؤها على أكثر من 2000 رجل وامرأة مسن (70 إلى 90 عامًا) في 11 دولة أوروبية.

قيمت الدراسة آثار نظام غذائي متوسطي والعديد من عوامل نمط الحياة على معدل الوفيات لمدة 10 سنوات من جميع الأسباب، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية والسرطان.

إلى جانب النظام الغذائي، كانت عوامل نمط الحياة الأخرى التي تم فحصها هي النشاط البدني (حوالي 30 دقيقة من التمارين في اليوم)، وتناول الكحول بشكل معتدل وما إذا كان الأشخاص مدخنون.

ارتبط الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 23 في المائة.

أولئك الذين يستهلكون كميات معتدلة من الكحول لديهم مخاطر وفاة أقل بنسبة 22 في المائة، في حين أن النشاط البدني أدى إلى انخفاض خطر الوفيات بنسبة 37 في المائة.

يعتبر النظام الغذائي الذي يركز على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة مثاليًا لتقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، للحفاظ على النظام الغذائي الصحي، يجب عليك أيضًا الحد من عدد الأطعمة غير الصحية التي تتناولها، لذلك من الأفضل التقليل من تناول الحلويات واللحوم الحمراء والمشروبات المحلاة بالسكر.

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