قبل الشراء.. إليك أنواع التمر المختلفة وفوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعتبر التمر من الفواكه اللذيذة، التي تحتوي على المحليات الطبيعية، ما يجعل مذاقها مفضل لمعظم الأشخاص، ومع اقتراب حلول شهر رمضان، الذي يشتهر بكسر الصيام عن الإفطار من خلال تناول التمر، تعرف على أنواع التمر المختلفة خلال السطور التالية.

يستعرض "الخليج 365" خلال التقرير التالي أنواع التمر المختلفة التي يمكن تناولها خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لما ورد في موقعي wellcurve، legit، والتي تتمثل فيما يلي :

تمر المجهول

يكون شكله كبير، وله نسيج ليفي، ولونه عبارة عن البني المائل للأحمر، ويتميز بمذاقه الناعم والحلو.

تمر العماني

يعتبر من أفضل أنواع التمور، وعادة ما تكون كبيرة في الحجم، وغالبًا اللون يميل إلى البني الداكن، ويتميز بحلاوة مذاقه، ما يجعل بعض الأشخاص تميل إلى صنع عصائر منه.

تمر مزفاتي

عادة ما يتراوح حجمه من 2.5، إلى 4 سم، ويكون لونه بني داكن، وتكون الطبقة الخارجية ناعمة، وأكثر ما يتميز به مذاقه المشابهة للكراميل والسكر البني والشوكولاتة.

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تمر حلاوي

تكون حجمها صغيرة إلى متوسطة، وتكون رقيقة، لونها عبارة عن بني مائل إلى الذهبي، وعادة ما يكون مذاقه مشابهة للكراميل، ما يجعله مميز لدى البعض.

تمر دقلة نور

غالبًا ما يكون شكل بيضاوي، ولونه يكون ذهبي مائل إلى البني، ويكون مذاقه طري في الفم، كما أنه لذيذ.

فوائد تناول التمور، بمختلف الأنواع:

يحسن من صحة العظام، نظرًا لاحتوائه على البوتاسيوم، الذي يساهم في بناء العضلات.

غني بفيتامينات ب التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

تناول التمر بانتظام يحافظ على صحة القلب ويحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

غني بالألياف، الذي يساعد على تجنب الإصابة بالإمساك، وتساهم في شعورك بالشبع لفترة طويلة.

يساعد التمر في منع تطور التهاب المثانة وأمراض الكلى والقضاء على مشاكل الجهاز البولي.

يساعد تناول الفاكهة على تخفيف التورم.

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