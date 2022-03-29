بعد الصفعة القوية.. ظهور ويل سميث مع عائلته في حفل ما بعد الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

رغم الضجة التي أثارها صفعة النجم العالمي، ويل سميث، لمقدم البرامج، كريس روك، في حفل الأوسكار، ولكن الخلاف لم يستغرق وقتًا طويلًا لدى الأول، حيث حضر برفقة زوجته جادا سميث حفل Oscar after party، التي جذبت الأنظار بإطلالتها، حيث كانت ترتدي فستانًا ذهبيًا، جعلها أكثر تألقًا من فستانها الأخضر التي ارتدته في حفل توزيع الجوائر.

يستعرض " الخليج 365" في الصفحات التالية الإطلالات الخاصة بعائلة سميث، في حفلة after party، لجوائز الأوسكار، وتتمثل فيما يلي:

ويل سميث

ظهر ببدلة أنيقة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض وعليه فيست، ونسق معها كرافيت بنفس اللون.

جادا بينكت

أطلت زوجته، بإطلالة ساحرة في حفل ما بعد الأوسكار.

ظهرت بفستان سك طويل، باللون البيج لامع، بقصة الكاب، وعليه اكستنشن يغطي الأكتاف.

واعتمدت على المجوهرات المكونة من خاتم، وأقراط.

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جيدن سميث

ظهر ابنه ببدلة غريبة، بألوان مختلفة بين الأصفر والبرتقالي والفوشيا، ونسق قميص وكرافت نفس الألوان.

وويلو سميث

أطلت بإطلالة جريئة باللون الأسود، حيث ظهرت بتوب مفتوح من منطقة الصدر والبطن بأكمام بها تطريز، ونسقت معه بنطلون بقصة الوايد ليج.

واعتمدت على المجوهرات المكونة من القلادة، ونظارة شمسية، و جلوفز، باللون الأسود.

تري سميث

ظهر ببدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق معها قميص باللون الأسود، وأضاف منديل باللون الأزرق الفاتح.

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