نرشح لك 4 أماكن لمشاهدة مباراة مصر والسنغال.. "يا رب النصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - السابعة مساء اليوم.. عشاق الكرة المصرية على موعد مع ليلة كروية ممتازة، في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لحسم إحدى بطاقات التأهل عن قارة إفريقيا لمونديال 2022.

والليلة يلتقي منتخب مصر نظيره السنغالي، في إياب الدور الحاسم والمؤهل لكأس العالم 2022، في المباراة التي تقام في تمام الساعة الـ7 مساءً، على بالملعب الأولمبى الجديد بمدينة ديامينياتو.

وفاز منتخب مصر بمباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضي على ستاد القاهرة بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

ولأن الكرة معشوقة الجماهير التي قد لا يحالفهم الحظ لحضور المباراة في الاستاد، يقدم لكم "الخليج 365" ترشيحات لأماكن بالقاهرة يمكنكم مشاهدة المبارة:

- وسط البلد

إذا كنت من عشاق منطقة وسط البلد، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على إحدى المقاهي الشعبية أو الكفيهات الراقية، والتي تنتشر بكثرة في شارع طلعت حرب والألفي، والشوارع المتفرعة بوسط البلد.

- المهندسين

أما إذا كنت قريبًا من المهندسين، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على أحد الكفيهات الراقية، مثل كافيهات شارع جامعة الدول العربية.

- مراكز الشباب

وتذيع وزارة الشباب والرياضة المباراة عبر شاشات العرض العملات بمختلف مراكز الشباب بالمحافظات، كخدمة مجانية لعشاق الكرة.

- المعادي

يتميز شارع 9 بالمعادي بانتشار الكافيهات الراقية والأجواء المميزة بالتجمعات العائلية أو للأصدقاء.. وهناك يمكنكم متابعة المباراة إن كنتم قريبون أو من سكان المعادي.

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