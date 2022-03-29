قبل مباراة اليوم.. نصائح مهمة للمصريين في السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مواجهة مرتقبة أمام نظيره السنغالي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الإياب من الدور الفاصل بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وتوجهت بعض الجماهير المصرية إلى السنغال، من أجل دعم منتخبنا الوطني في داكار، حيث أعلنت شركة بريزنتيشن تحمل تكلفة طائرة تنقل المصريين، كما سيرت مصر للطيران طائرة أخرى للمشجعين لنقلهم للسنغال.

الخليج 365 يستعرض نصائح مهمة للمصريين في السنغال:

تشهد اليوم السنغال طقسا معتدلا، حيث أن درجة الحرارة 23 درجة مئوية، كما أكدت السفيرة نهى حافظ، سفيرة مصر في السنغال، لمصراوي، أن الطقس في السنغال معتدل جدا ولطيف، ودرجة الحرارة فوق الـ20 درجة.

وأضافت السفيرة: "الرطوبة منخفضة، كما تميل الأجواء ليلا إلى الانخفاض لكنها غير مؤثرة، كما لا توجد أمطار حاليا".

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في العاصمة السنغالية داكار؛ التي تشهد مباراة المنتخب المصري مع نظيره السنغالي مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت منار، خلال حديثها إلى "الخليج 365": إن العاصمة السنغالية داكار تشهد أجواء ربيعية معتدلة خلال فترات النهار والليل؛ حيث تتراوح درجات الحرارة نهارًا بين 20 و22 درجة مئوية، على أن تتراوح ليلًا بين 18 و19 درجة مئوية.

وفي ظل طقس اليوم في السنغال، يستعرض الخليج 365 بعض النصائح للمصريين الذين سيحضرون مباراة السنغال.

- تجنب الأماكن المشمسة.

- شرب السوائل لتعويض الرطوبة .

- ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

- تجنب العصبية لمنع فرص التعرض للسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

- ارتداء ملابس قطنية مناسبة ذات الألوان الزاهية والملمس الناعم

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