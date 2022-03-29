طريقة تنظيف الثلاجة وترتيبها في خطوات سهلة.. حافظي عليها من التلف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة ترتيب الثلاجة وتنظيفها أمر تحرص عليه كل ربة منزل، رغبة في الحفاظ على نظافتها وحمايتها من التلف وجعلها مرتبة طيلة الوقت، ولا تحتوي على أية روائح كريهة نتيجة تلف بعض الأطعمة على سبيل المثال، لذلك نستعرض لكي خلال السطور خطوات لترتيبها وتنظيفها من الشوائب جيدً، بحسب موقع theinspiredhome العالمي.

طريقة تنظيف الثلاجة وترتيبها

1- التخلص من فوضى الثلاجة

في البداية ابدأي بإخراج كل شيء من ثلاجتك، وتخلصي من كافة العناصر والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومن ثم نظفيها بعمق، بما في ذلك الجدران والأرفف باستخدام الماء الدافئ والصابون السائل الخاص بغسيل الأطباق.

2- إزالة الأدراج والأرفف

في الخطوة التالية قومي بإزالة أدراج وأرفف الثلاجة، وانقليها إلى الحوض، واغلسيها بالماء والصابون، لتنظيفها جيدًا ومن ثم تجفيفها مرة أخرى.

3- تجميع العناصر المتشابهة

عليكي بعد ذلك تجميع كافة العناصر المتشابهة معًا، مثل الفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان، واللحوم، والمشروبات، وغيرهم.

4- تخصيص مكان لكل فئة

ومن ثم خصصي مساحة لكل فئة طعام، من خلال ضبط الأرفف، وثم ترتيب الطعام في الثلاجة حسب المنطقة، وإذا كنتِ تهتمين بتعبئة وجبات الطعام قبيل استخدامها، فعليكي تخصيص مكانًا لها.

5- استخدام حاويات الطعام

عند ترتيب الثلاجة استخدمي صناديق ثلاجة شفافة أو أوعية تخزين الطعام لإعادة تنظيمها، إلى جانب تخصيص حاوية لكل نوع من أنواع الطعام، حيث يحافظ تخزين الطعام المحكم على الطعام طازجًا لفترة أطول، كما أن الصناديق مفيدة بشكل خاص لتنظيم العبوات الصغيرة أو الفردية، مثل وجبات اللحوم والجبن الخفيفة وأكياس الزبادي وعبوات الفاكهة.

آخر خطوة لتنظيف الثلاجة وترتيبها

6- تسمية الحاويات للترتيب

تساعدك تسمية كل حاوية وتدوين اسم الصنف عليها في سهولة الحصول عليها عند الرغبة في إخراجها واستخدامها، بدلًا من البحث كثيرًا.