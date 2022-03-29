طريقة عمل البصل المخلل بأكثر من وصفة في المنزل.. «خطوات سهلة وبسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البصل المخلل، من أساسيات البيوت المصرية فهو ضيف دائم التواجد خلال شهور السنة وخاصة شهر رمضان الكريم، سواء على مائدة الإفطار أو السحور، ويمكن لربات المنازل إعداده بأكثر من وصفة وطريقة بأقل الإمكانيات.

ويقدم «هُن» طريقة عمل البصل المخلل بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي والشيف الشربيني، وهي كالتالي:

مقادير البصل المخلل

بصل قاورما

عصير ليمون

ملح

كمون

ورق لورا

سكر

هريسة

ثوم

كرفس

خل

كزبرة

طريقة عمل البصل المخلل

- ضعي ملح وثوم وكرفس وليمون في الكبة وأفرميهم جيدا

- ضيفي عليهم الجزر والفلفل وأفرميهم مع ملح وسكر، ثم ضيفي هريسة الشطة وخل وحبهان

- قلبي كل الخليط مع بعض ثم قطعي كزبرة وضفيها علي الخليط

- ضعي الخليط علي البصل القاورما و قلبيهم جيدا

- ضعيهم في برطمان محكم وعليه خل وملح وعصير ليمون واتركيه ليكتمل التسوية

وتجد طريقة أخرى لعمل البصل المخلل، وهي:

مقادير البصل المخلل

كيلو بصل قاورما

نصف كيلو جزر فلفل أحمر حار

2 كوب خل أبيض

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة حبوب خردل

ثلث كوب خل أبيض إضافي

طريقة تحضير البصل المخلل

- ضعي 2 كوب من الخل على النار حتى يغلي ثم ضيفي عليه البصل ليغلي غلوه واحده، وارفعيه ثم ضيفي الجزر ليغلي مرة أخرى ثم ارفعيه.

- ضيفي عليه الفلفل ليغلي غلوه واحدة ثم ارفعيه.

- اطحني حبوب الخردل و ضيفيها مع السكر والملح والكركم.

- ضيفي التوابل على الخضار و قلبيهم ثم ضيفي الخل الإضافي واحتفظي بالمخلل في برطمانات، ولا يضاف ماء إطلاقا.

- يمكن تناول المخلل بعد 24 ساعة.

مقادير البصل المخلل بالسماق

بصل شرائح

بقدونس مجفف

بقدونس فريش

ملح

فلفل أسود

2 كوب خل ابيض

عصير ليمون

سماق

كمون

طريقة تحضير البصل المخلل بالسماق

- يخلط البصل بالبقدونس مجفف وكمون وملح وفلفل وعصير الليمون مع السماق ويقلبوا جيدا

- يضاف الخل ويترك فى الخليط لمدة ساعتين على الأقل

- يصفى من الخل ثم يضاف إليه البقدونس الفريش المفروم، ويقدم باردا

مقادير البصل المخلل

بصل

ماء

خل

ملح

هريسة شطة

جزر مبشور

طريقة تحضير البصل المخلل

-يسلق البصل في الماء مع الخل والملح لمدة 10 دقيقة ثم يقشر وتزال الرأس.

- تخلط هريسة الشطة مع الخل والملح ويوضع البصل في برطمان ويضاف الخليط والماء.

- يضاف على الوجه جزر مبشور ثم يترك لمدة 2 إلى 3 أيام حتى النضج والاستخدام.

مقادير البصل المخلل

بصل قاورما

كرفس

ثوم

ملح

بصل أخضر

سكر

حبهان

ورق لورا

كزبرة خضراء

بنجر

خل

طريقة تحضير البصل المخلل

- يوضع بصل أخضر وكرفس وكزبرة خضراء ولورا وحبهان وماء في برطمان.

- يضاف الخل والملح والسكر ويضاف البصل والثوم ثم البنجر.

- يغلق البرطمان الزجاجي جيدا ويترك لمدة 3 أسابيع قبل فتحه للأكل.