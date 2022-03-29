طريقة عمل الكيكة العادية.. «هشة وطرية وأحلى من المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أعياد الميلاد والمناسبات لا يزينها إلا وجود قطعة الكيكة العادية أو حتى الإسفنجية، فهي تدل على مناسبة مهمة، بينما هناك بعض الأشخاص يفضلون تناول الكيك وكوب الشاي أو الشاي بلبن على الإفطار، لكن على أي حال فإن طريقة عمل الكيكة العادية من أسهل الوصفات التي يمكن الانتهاء منها في وقت قصير مع اختلاف الطرق.

ويقدم «هن» طريقة عمل الكيكة العادية بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي:

طريقة عمل الكيكة العادية

المكونات:

200 جرام دقيق منخول

1 ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

200 جرام زبدة

160 جرام سكر ناعم

4 ملاعق كبيرة حليب كامل الدسم

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا

3 بيضات كبيرة

رشة ملح

طريقة تحضير الكيكة العادية

أول خطوة في تحضير الكيكة العادية هي تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

بعدها تدهن صينية الكيكة بالقليل من الزبدة، وبعدها يُبطن الجزء الداخلي من الصينية بورق زبدة.

في خلاط يدوي يتم خفق أو ضرب كلا من السكر والزبدة لمدة 3 إلى 5 دقائق إلى أن يمتزج الخليط جيدا وبعدها يضاف البيض والفانيليا إليهم مع استمرار ضرب المكونات في الخلاط لتمتزج المكونات جيداً.

في الخطوة التالية، بعد خفق المكونات السابقة يضاف إليهم الدقيق المنخول جيدا مع استمرار الخفق حتى يمتزجوا جميعاً وفي هذه الخطوة يمكن استخدام الملعقة الخشبية.

بعد ذلك أضيفي اللبن أو الحليب كامل الدسم إلى خليط الدقيق والبيض مع استمرار التقليب حتى تمتزج المكونات وتتجانس جيدًا.

بعد الانتهاء من تحضير الكيكة العادية وتكون شبه سائلة يتم صبها من الخلاط إلى صينية الكيك المدهونة ومبطنة بورق الزبدة وتدخل إلى الفرن الساخن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 25 إلى 30 دقيقة حتى تستوي الكيكة جيداً.

بعد ذلك تخرج الكيكة من الفرن وتوضع على رف حتى تبرد ويتم تقطيعها وتقديمها حسب الرغبة يمكن تزيينها بجوز الهند المطحون أو سكر بودر أو تقدم مع الشاي.

طريقة عمل كيكة النسكافية الباردة

بعد معرفة طريقة عمل الكيكة العادية غالبا ما يتبقي هناك بعض الزوائد أو القطع التي لا يرغب بها الأطفال لذلك يمكن تحضير كيكة نسكافية باردة من بقايا الكيكة العادية بالمقادير التالية:

كمية من بواقي قطع كيك

علبتين من القشطة

كوب من النسكافية الأسود الساخن

ملعقة كبيرة من سكر

فستق للزينة

طريقة تحضير كيكة النسكافية

باستخدام فتات الكيكة المتبقية في الصينية أو قطع الكيكة التي لم تؤكل بعد يتم تفتيتها أيضاً وتفرد في طبق بايركس مناسب.

بعدها نقوم بإضافة علبة القشطة في كوب النسكافيو الأسود الساخن بدون حليب وتقلب حتى تذوب تماماً.

في الخطوة التالية، نصيف ملعقة سكر في كوب القشطة والنسكافية أو نستبدله بملعقة من العسل الأبيض ويقلب الخليط جيدا باستخدام ملعقة حتى تذوب كل القشطة الموجودة.

بعد ذلك نضيف الخليط السابق على طبقة الكيكة ويضغط الخليط بظهر الملعقة حتى تمتص الكيكة خليط القشطة بالنسكافية الأسود.

بعدها يتم وضع الطبق البايركس داخل الثلاجة مدة ستين دقيقة حتى تتماسك، وبعدها يتم فرد علبة قشطة أخرى على وجه طبقة الكيكة وتوزع حبات النسكافية على وجه طبقة القشطة مع تزيينها بالفستق أو المكسرات الموجودة بشكل متساوي وتقطع وتقدم باردة.