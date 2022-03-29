طريقة عمل الكبيبة الشامي في البيت.. «خطوات سهلة على قد الأيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكبيبة الشامي، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من طريقة.

ويقدم «هُن» طريقة عمل الكبيبة الشامي بوصفات الشيف نجلاء الشرشابي، التي تتميز أسلوبها بالبساطة.

مقادير الكبيبة الشامي

كيلو من اللحم المفروم

2 فص ثوم مفروم

2 كوب من زيت عباد الشمس

2 بصلة

ملعقة صغيرة من الزعتر

كوب من البرغل

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البهارات

مقادير الحشو

فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من البهارت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

طريقة التحضير

-في البداية يتم تقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم.

- نضع حلة على النار ويضاف إليها السمن وتركها حتى تسخن.

- يتم تحمير البصل المقطع بها حتى نحصل على اللون الذهبي لها مع إضافة الثوم والتقليب جيدا.

- يضاف اللحم ويقلب على النار، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقلب وتترك على النار حتى تنضج.

- نقوم بنقع البرغل في الماء ويصفى جيداً، مع تقطيع البصل إلى مكعبات متوسطة الحجم.

- نحضر المفرمة الكهربائية ونضع بها اللحم المفروم والبصل، والبرغل والثوم.

- يتم فرم المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

- نضع المكونات مع تتبيلها بالملح والفلفل الأسود والبهارات.

- يتم إضافة القرفة والقرنفل والزعتر، ثم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.

- نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، مع حشوها بالخليط الأول من اللحم المفروم.

- نضع مقلاة كبيرة على النار بها الزيت ويترك حتى يسخن تماماً.

- يتم تحمير الكبيبة الشامي حتى نحصل على اللون الذهبي وحتى تنضج، ويتم رصها في طبق التقديم، وتزين بالبقدونس المفروم.

طريقة أخرى لعمل الكبيبة الشامي

مقادير الكبيبة

3 كيلو برغل أبيض

نصف كيلو لحمة

بصلة متوسطة الحجم

ملح وفلفل

حبهان مطحون

قرفة

كزبرة ناشفة

مقادير الحشو

نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة

لوز أو زبيب حسب الرغبة

زيت للقلي

دبس رمان

بقدونس مفروم

طريقة تحضير الكبيبة

- تتبل اللحمة المفرومة بكل التوابل ثم يضاف لها البرغل

- تطحن جيدا مع البصل في الكبة وتتبل بالملح والفلفل

- توضع في صنية فرن ثم تحشى بالعصاج مع دبس الرمان والمكسرات والزبيب

- يوضع نصف كمية الكبيبة بالبرغل

- تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

مقادير صينية كبيبة بدبس الرمان واللوز

½ كيلو لحم مفروم

4 أكواب برغل مغسول

بصلة مفروم ناعم

¼ ملعقة صغيرة حبهان بودر

¼ ملعقة صغيرة قرفة

¼ ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل

السبع بهارات

مقادير الحشو

سماق

2 بصلة مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

¼ ملعقة صغيرة كمون

¼ ملعقة صغيرة قرفة

3 ملاعق كبيرة لوز محمص

ملح وفلفل

زبادي يوناني

دبس رمان

نعناع ناشف

فصوص ثوم

للتقديم أرز بسمتي

طريقة تحضير صينية كبيبة بدبس الرمان واللوز

- في الكبة يخلط برغل ولحمة مفرومة وبصل ويتبل بملح وفلفل وحبهان وقرفة وكمون وسبع بهارات ثم تضاف زبدة ولوز مفروم وزيت ويفرم الخليط جيدا.

للحشوة

- تشوح اللحمة في بصل وزبدة وتتبل بملح وفلفل وكمون

- فى بيركس تفرد خليط اللحمة والبرغل ثم يضاف حشوة اللحمة المعصجة

- تطبق خليط اللحمة والبرغل على الوجه

-تدخل الفرن حتى تمام النضج

للدريسينج

- يخلط الزبادي وثوم ودبس الرمان ورشة سماق ونعناع ناشف

- وتقدم مع الدريسينج وأرز بسمتي وتزين باللوز