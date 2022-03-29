طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة.. «خطوات بسيطة زي الفلاحي بالظبط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أول أيام العيد من كل عام وعزومات رمضان، أو حتى اللقتاءات العادية والمناسبات دائما ما يزينها أطباق الرقاق الطري باللحمة خاصة في الأرياف والقرى، إذ يعتبر الوجبة المفضلة للكثير من المصريين وسكان الريف المصري، كونه وجبة غنية بخيراتهم، إذ يضاف إليها الزبدة الفلاحي التي تعطي الرقاق الطعم المميز، ولهذا السبب يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة من وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة

المكونات:

8 رقاقات

ربع كيلو لحمة مفرومة

ربع كيلو بصل مفروم

ملح

فلفل

رشة حبهان

رشة قرفة

رشة سكر

رشة بهارات سبعة

لتر شوربة

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة قشطة وش اللبن

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة تحضير الرقاق باللحمة

لتحضير الرقاق الطري باللحمة المفرومة، أولا يجب إحضار طاسة ووضعها على النار ثم نضيف الزيت والزبدة لكي تسخن وبعدها يضاف البصل، لكي يتم تشويحه جيداً وبعد أن يأخذ اللون الذهبي نضيف الفلفل والحبهان والبهارات والقرفة مع التقليب.

بعد ما تظهر رائحة البهارات يتم إضافة اللحمة مع التقليب المستمر وتأخذ اللحمة لوناً نقوم بإضافة رشة سكر وملح مع استمرار التقليب إلى أن تستوي اللحمة.

في الخطوة التالية من عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة، نضع الشوربة على نار متوسطة وعليها اللبن مع تعديل نسبة الملح والفلفل ويضاف مكعب المرقة عند الحاجة.

عندما تبدأ الشوربة واللبن في ارتفاع درجة حرارتها نحضر صينية مناسبة للرقاق الموجود ثم يتم دهنها بالزبدة من الأرضية والحواف، ثم يسقي الرقاق بالشوربة.

في صينية يتم دهنها بالزبدة إذا لم تكن متاحة يتم دهنها بالسمنة إلى أن ننتهي من دهن أول أربع طبقات من الرقاق نضع اللحمة فوق الطبقة الرابعة.

بعد فرد اللحمة على الرقاق في المنتصف والبعد عن الأطراف نستكمل باقي أوراق الرقاق وتدهن بالزبدة أو السمنة، وبعد ذلك ندخل الأطراف إلى الصينية من الداخل ثم يتم تعديلها وعلى وش الرقاق وإضافة ملعقة من القشطة ويدهن وجه الرقاق ليعطيها لوناً مميزاً وطعم افضل وفي فرن درجة حرارته 220 على الشبكة الداخلية ندخل صينية الرقاق إلى أن تأخذ لون من تحت والجوانب وبعد تمام النضج نخرجها ثم تقدم في أطباق التقديم بعد تقطيع الرقاق إلى قطع صغيرة.

تعتبر الزبدة هي العامل الرئيسي بعد اللحمة المفرومة في وجبة الرقاق الطري باللحمة لأنها تعطيه الطعم المميز واللون الذهبي.