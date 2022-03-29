«شيماء» تزين منزلها استعدادا لرمضان: عملت من الكراكيب أحلى ديكور «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بروحانياته المبهجة، من الصلاة والتعبد وتلاوة القرآن، لذا تحرص كل ربة منزل على إضفاء لمسات جمالية على منزلها بالزينة الخاصة للشهر الفضيل، لإسعاد أطفالها وأسرتها، لذلك تقدم شيماء محمد، نماذج مبسطة لربات البيوت لتزيين المنزل في هذه الأيام، دون الحاجة إلى تكاليف مادية باهظة.

هواية من مرحلة الطفولة

منذ دراستها بالمرحلة الابتدائية أحبت «شيماء» هواية الرسم وتصميم الأشكال المختلفة والمبتكرة من زينة المنزل، حتى لازمها الأمر، وأصبحت تعيد تدوير النفايات المنزلية المختلفة، واستخدامها في تصنيع زينة رمضان دون الحاجة لشراؤها من المحال التجارية.

أدوات منزلية لتصميم زينة رمضان

على سبيل المثال، صنعت الأم الثلاثينية من خلال زجاجات المياه الغازية البلاستيكية الفارغة، في بث مباشر مع «الوطن»، فانوس صغير لرمضان، إذ أن الأمر لم يحتاج سوى زجاجة بلاستيكية فارغة، وشريط ستان، ومسدس الشمع اللاصق، و«جليتر» للتزيين، مع غطاء برطمان فارغ.

كما قصت قاعدة الزجاجة البلاستيكية وجعلها مفتوحة من الأسفل، باستخدام قطاعة حامية، وكررت الأمر من أعلى الزجاجة أيضا، ومن ثم بدأت في تزيينها من الخارج بشريط ستان، وفي النهاية لصقت غطاء البرطمان من ناحية القاعدة بعد تزيينه من الملمع.

وعلى هذا المنوال، كررت شيماء محمد، خطواتها في تصميم الأشياء الأخرى، والتي من بينها مفارش السفرة، و«تارات» التزيين المعلقة، من الخراطيم البلاستيكية أيضا، وهو ما من شأنه نشر البهجة في المنزل «كلها حاجات نقدر نعملها من غير أي تكلفة».