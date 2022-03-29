مكونات سحرية في سحور الرمضان للشبع.. «تناسب مرضى السكر وفعالة مع السيدات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإحساس بالشبع، أهم ما يتمناه الصائمين في شهر رمضان، خاصة مع الصيام لمدة تصل لـ14 ساعة يوميا، فيبحثون عن الأكل المناسب لوجبة السحور الذي يمدهم بإحساس الشبع وعدم الشعور بالجوع لوقت طويل، فنقدم لك وصفة للسحور تناسب أصحاب الأمراض المزمنة أيضا وتعطيك إحساس بالشبع الدائم طوال شهر رمضان.

أكلات تزيد الشعور بالشبع في رمضان

أشارت الدكتورة هالة كحلة، أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني، إلى أهمية البروتين العالي في وجبة السحور لضمان الإحساس بالشبع الدائم وعدم الشعور بالجوع إطلاقا طوال تلك المدة، لتضمن وجبة سحور رمضان «بيض، الزبادي، الخيار، الجرجير طبق، السلطة، الفول»، وهي مكونات مفيدة أيضا لمريض السكر.

وأكدت «كحلة»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة» مع لميس الحديدي، أن البروتين العالي يعطي إحساسا بالإشباع عالي جدا، حسبما أكدت الدراسات الحديثة جميعها.

كما أوضحت أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني أن إحساس الإشباع بسبب تلك المكونات في وجبة السحور تشعر به السيدات أكثر من الرجال، مشددة كذلك على التزام الشخص بهذه المكونات في السحور لمدة أسبوع أو 10 أيام سيتوقف عن الشعور بالجوع نهائيا، وفي الوقت نفسه حذرت من العصير والخشاف في وجبات رمضان «ممنوع عصير وخشاف وديما أحذر المريض منه، تاكل كيلو فاكهة تفاح مثلا، ولا تاكل طبق الخشاف».

سحور وفطار دايت في رمضان

الكثير يسعى لفقدان الوزن الزيادة في رمضان والبحث عن دايت السحور أو الفطار بمجموعة من التعليمات في جدول أكلات رمضان الخاص بك، وأرفق موقع «webmd»، مجموعة من النصائح الغذائية لريجيم رمضان، يأتي في أولها ترتيب مواعيد لتناول وجبة الفطار والسحور، كما أنه يفضل أن تقسم الوجبات إلى 4 أو 3 مرات بحيث يكون هناك وجبتين خيفتين بين وجبتي الفطار والسحور، والاعتماد كذلك على تناول الطعام بشكل بطيء، وكسر الصيام بتناول كوب كامل من المياه.