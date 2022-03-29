طريقة عمل ورقة اللحمة.. «وصفة سهلة وسريعة بطعم زمان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ورقة اللحمة من الأكلات المصرية القديمة المنتشرة في الأسواق، وتعتمد على الكثير من الخضروات واهمها البطاطس، والتي تحتاج في تحضيرها لأوراق الفويل أو الأكياس الحرارية لإتمام نضجها بشكل أسرع، ولأنها من الوجبات اللذيذة تكثر التساؤلات عن طريقة عمل ورقة اللحمة بوصفة سهلة ومكونات بسيطة.

في السطور التالية يقدم «هن» طريقة عمل ورقة اللحمة بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل ورقة اللحمة

المكونات:

لحمة شرائح

بطاطس

جزر

كوسة

بصل

طماطم

خل

ورق لورا

حبهان

سمن

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير:

أولا قبل البدء في طريقة عمل ورقة اللحمة، يجب بعد يتم شراء اللحمة الطازجة تقطيعها إلى شرائح وتتبل بالخل والملح والفلفل الأسود.

في الخطوة التالية توضع كل الخضروات الموجودة من كوسة وفلفل وبصل شرائح وطماطم وبطاطس ويمكن وضع فص ثوم أو اثنين مع اللحمة والحبهان وورق لورا وملح وفلفل وسمنة في ورق زبدة ويلف بفويل ويمكن استبدال ورق الفويل بالأكياس الحرارية.

بعد وضع جميع المكونات في الصينية التي بداخلها ورقة الفويل توضع في الفرن لمدة حوالى ساعة إلا ربع حتى قرب تمام النضج ويزال ورق الألومنيوم أو الفويل حتى تأخذ اللحمة اللون الأحمر، ثم تقدم في أطباق التقديم مع الأزر أو الخبز ويمكن استخدام الطحينة أيضا.

تعتمد وصفة ورقة اللحمة على قطع اللحمة الصغيرة الملبسة لأنهم قديما في أول ظهور لتلك الوصفة كان الناس يقومون بتجميع قطع اللحم من الجزارين وكذلك الخضروات

طريقة عمل ورقة اللحمة للشيف هالة فهمي

المكونات :

كليو لحمة شرائح

ورقتين لورا

ملعقتين سمنة

مستكة

حبهان

قطعة لية

مكونات التتبيلة

2 أو 3 حبات طماطم

رشة سكر

ملح

فلفل أسود

خل

نص كوب ماء

فصين ثوم مفروم

مكونات ورقة اللحمة:

جزر

بطاطس

كوسة

فلفل أخضر

فلفل رومي

طريقة التحضير:

أولا بعد تحضير المكونات لعمل ورقة اللحمة يجب أولا غسل قطع اللحم الصغيرة جيداً وفي طاسة على النار نضع ملعقة كبيرة من السمنة مع الحبهان والمستكة، وبعد أن تسخن جيدا نقوم برص قطع اللحم في الطاسة على النار بجانب بعضهم ليتم تشويح اللحم وتحافظ على العصارة الموجودة فيها، ثم تقلب على الجانب الآخر، بعد تشويح قطع اللحم يجهز تتبيلة ورقة اللحمة.

تحضير تتبيلة ورقة اللحمة

في بولة نضع الطماطم المبشورة ونص كوب ماء وقليل من الخل الذي يجعل اللحمة طرية ولا تأخذ وقت داخل الفرن، ثم فلفل أسود وملح ورشة سكر وثوم مفروم وتقلب المكونات جيدا

في صينية متوسطة نغلفها من الداخل بورق الفويل ثم نغلفها بورقة الزبدة ثم نضع فيها الخضار الموجود، من بطاطس وجرز وبصل وفلفل حار أو فلفل رومي ورقتين لورا وكزبرة خضراء، كرفس ثم نضع التتبيلة عليهم ثم نضيف اللحمة ورشة ملح ورشة فلفل أسود، ثم نغلفها جيدا وفي فرن درجة حرارته عالية لمدة ساعة ونصف ندخل الصينية وبعد ساعة ونصف تقلل درجة حرارة الفرن وبعدها نخرج الصينية ثم تقدم مع الأزر أو الخبز.