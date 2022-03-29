طريقة عمل الخضار السوتيه.. 3 وصفات سريعة من هتاخد منك دقايق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الخضار السوتيه من الاكلات الصحية والمفيدة جدا، فهي تحتوي على أنواع مختلفة من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم، وتعتمد على الخضار المسلوق والمشوح في كمية مناسبة من الزبدة والزيت، والمميز في هذه الأكلة إمكانية استخدام انواع الخضروات التي تفضلها، ولهذا يقدم «هن» في التقرير التالي طريقة عمل الخضار السوتيه في المنزل زي المطاعم بطريقة سهلة لا تستغرق الكثير من الوقت للشيف حسن.

مقادير طريقة عمل الخضار السوتيه

كوب من بروكلي

حبتان من الجزر

½ رأس من القرنبيط

كوب من اللوبيا

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من الزيت

الملح والفلفل أسود

¼ ملعقة من الثوم البودرة

طريقة تحضير الخضار السوتيه

يعد الخضار السوتيه من أهم الوجبات الموجودة في جدول أكلات رمضان، ولابد من بدأ الفطار لكونها وجبة خفيفة سهلة الهضم، وفيما يلي طريقة عمل الخضار السوتيه.

- اغسلي الخطار جيدا لإزالة أي أتربية عالقة بها ثم قشريها.

- في حلة كبيرة بها ماء على نار متوسطة قومي بوضع كلا من الجزر والقرنبيط والبروكلي، واتركيها لمدة ثلاث دقائق ثم اخرجيهم وضعيهم مرة أخرى في إناء به ماء مثلج.

- قومي بتصفية الخضار من المياه المتواجدة فيه.

- في طاسة كبيرة بها قليل من الزيت أو الزبدة أو خليط بينهما، سخنيها على درجة حرارة مرتفعة وشوحي الخضار.

- ثم قومي بإضافة كل من والملح والثوم البودرة والفلفل الأبيض والفلفل الأسود إلى الخضار.

- يقدم هذا الطبق بجانب فراخ أو لحمة مسلوقة، ويمكنك الاكتفاء به فقط مع التوست المحمص.

مقادير الخضار السوتيه مع الفاصوليا

كوب ونصف من الفاصوليا الخضراء

كوب من الجزر

كوب من البسلة

حبة من الكوسا

فص ثوم مفروم

بصلة متوسطة الحجم

½ حزمة كزبرة خضراء

ليمونه

الملح والفلفل

½ ملعقة من الروزماري المطحون

طريقة التحضير

- في إناء ضعي ماء وملح على النار حتى يغلي.

- ضيفي كلا من الجزر والبسلة إلى الماء المغلى، وانتظري لمدة دقائق حتى يغلي يبدأ الماء في الغليان مرة أخرى وتبدأ الخضروات في مرحلة السوا.

- ثم ضيفي الفاصوليا الخضراء، وعند بداية الخضراوات في الدخول في النضج اغلقي النار عليها وهي ¾ سوا.

- احضري طاسة بها ملعقة واحدة من الزبدة، ضيفي البصل قلبي حتى يذبل ويتغير لون البصل، ثم بعد ذلك ضيفي إليه الثوم ويستمر في التقليب.

- ضيفي الخضراوات والفلفل الأسود والملح، وتقدم ساخنه.

المقادير الخضار السوتيه في الكيس الحراري

كوب بسلة

حبتان من جزر

كوب بروكلي

حبتان كوسا

ذرة صفراء

قرنبيط

عصير نصف ليمونة

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من الثوم المفروم

معلقة بهارات

ملح وفلفل

½ ملعقة من الزعتر

½ ملعقة من الروزماري

½ ملعقة من الكزبرة الناشفة

مكعب مرقة خضار

طريقة تحضير

- أول خطوة في طريقة عمل الخضار السوتيه قومي بإحضار طبق عميق ضعي به كل مكونات الخضار السابقة.

- ثم ضيفي التوابل والملح والفلفل وقلبي الخضار بملعقة خشب من الأسفل إلى الأعلى بشكل جيد حتى تتجانس كل المكونات معا.

- وبعد التأكد من تجانس الخضار مع التوابل، أحضري كيس حراري بحجم متوسط، وضعي به كمية من الخضار المتبل به ويغلق بشكل جيد.

- قومي بعمل ثقب صغير في الكيس باستخدام المقص أو السكين ليسمح بخروج البخار.

- بعد التأكد من غلق الكيس بإحكام ضعيه على صينية وأدخليه إلى الفرن.

-اخرجيه من الفرن وهو ¾ سوا حيث يفضل أن يكون الخضار السوتيه له طعم مقرمش، ويقدم بالهنا.