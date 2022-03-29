الامارات | الوقت الأفضل لتناول الفاكهة والحصول على فوائدها

شكرا لقرائتكم خبر عن الوقت الأفضل لتناول الفاكهة والحصول على فوائدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح الاستشاري السعودي وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بالإكثار من تناول الفواكه كونها مفيدة لصحة القلب.

وأضاف د. النمر؛ في تغريدة على حسابه في «تويتر»، اليوم، أن أفضل وقت لتناولها أن يكون على معدة فارغة إما قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين، وليس بعد الوجبة الدسمة مباشرة للحصول على فوائدها كاملة، بحسب موقع «سبق».

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