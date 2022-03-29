الامارات | انتحار عروسين بعد زفافهما بساعات.. قفزا من الطابق العاشر

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار عروسين بعد زفافهما بساعات.. قفزا من الطابق العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية، تحقيقاتها في واقعة انتحار عروسين بعد زفافهما بساعات قليلة في منطقة الطالبية، بالقفز من بلكونة شقتهما.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، بينها موقع "القاهرة 24" فقد دلت التحقيقات الأولية، أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا القفز من بلكونة شقتهما في الطابق العاشر بمنطقة الطالبية، وتفاجأ الأهالي بسقوطهما.

وأكدت التحقيقات، أن المتوفين هما "ع.أ" 25 سنة، وأ.م" 30 سنة"، وأنهيا حياتهما قفزاً من الطابق العاشر عقب زفافهما بعدة ساعات، وأنه ليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

ومن المقرر أن تستمع جهات التحقيق المصرية إلى أقوال أسرة العروسين المتوفيين لمعرفة ملابسات الواقعة، وصرحت النيابة المصرية بدفن جثماني المتوفيين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.

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