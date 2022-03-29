الامارات | القضاء المصري يقول كلمته بحق «طبيب الكركمين»

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء المصري يقول كلمته بحق «طبيب الكركمين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم قرارًا ضد الصيدلي المتهم أحمد أبو النصر، والمعروف إعلاميًا بـ طبيب الكركمين، خلال جلسة النطق بالحكم عليه، والذي يفيد بحبسه لمدة سنتين وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في العديد من القضايا الخاصة ببيع الأدوية غير المرخصة من قبل وزارة الصحة والترويج لها.

وتغيب الصيدلي المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، عن جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه، في القضايا التي أتُهم بها، ولكن حرص عدد من أفراد أسرته على حضور الجلسة، من أجل متابعة الحكم الصادر ضده. بحسب صحيفة " الوطن"

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة الصيدلي المتهم أحمد أبو النصر، والذي يعرف إعلاميًا باسم طبيب الكركمين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه في العديد من القضايا حول بيعه أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى انتحاله صفة الطبيب وهو في الأصل غير مقيد في نقابة الأطباء.

وتم ضبط الصيدلي أحمد أبو النصر في وقت سابق، من قبل رجال المصنفات، بعد ورود معلومات وتحريات تفيد بحيازته لأدوية مجهولة المصدر، وغير مرخصة من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى ترويجه لها عبر العديد من القنوات التلفزيونية، بهدف تحقيق الربح المادي.

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