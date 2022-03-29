الامارات | وفاة شاب بعد إصابته بحروق من الدرجة الأولى بسبب "معاكسة فتاة"

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب بعد إصابته بحروق من الدرجة الأولى بسبب "معاكسة فتاة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت السلطات المصرية بلاغا بجريمة حيث قام شاب بسكب البنزين على آخر، وإشعال النار به، و ذلك انتقاما منه لقيامه «بمعاكسة شقيقته»

وتم نقل الطالب و هو في حالة حرجة للعلاج في قسم الحروق بأحد المستشفيات لإصابته بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم لكنه توفي بعد ساعات من الحادث.

وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة بعد حدوث المشاجرة وفق ما نشر في صحف مصرية .

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