الامارات | فتاة سودانية تطلب الزواج في شارع عام

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سودانية تطلب الزواج في شارع عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سودانية تظهر وهي تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة الخرطوم.

و ظهرت الفتاة ترتدي عباءة سوداء ونقابا على وجهها في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور بالعاصمة السودانية، وهي تحمل ورقة كتبت عليها «أريد أن أتزوج»،

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل التي أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها بين رفض الفكرة ووصفها بغير المقبولة. ورأى آخرون أن فكرة الفتاة عادية وشجاعة، وتدل على سعي الفتاة لحفظ نفسها بالزواج، بحسب «إرم نيوز».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news