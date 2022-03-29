الامارات | بيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد تم صنعه من نحو 150 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد تم صنعه من نحو 150 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام ببيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد من نوعه حيث تم صنعه من نحو 150 عاما، و استخدم في طقوس مقدسة لشعب فانغ الذين يعيشون في المناطق الشمالية من الغابون وفق ما قالته إذاعة جنوب إفريقيا.

و تم بيعه في مدينة مونبيليه الفرنسية بقيمة 4.2 مليون يورو .

و في إطار استعادة الكنوز الوطنية فشل نشطاء الغابون في منع المزاد حسب ما أفادته محطة إذاعة جنوب افريقيا SABC

و طالبت جمعيات في الغابون بعدم إجراء المزاد وإعادة القناع إلى الدولة الإفريقية حيث تم تأكيد أنه تم سرقة القناع من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية و تهريبه من الغابون

ووفقا ل "تاس" قال نشطاء من الغابون إنهم سيواصلون جهودهم لإعادة القناع وسيحققون ذلك عبر القضاء.

ومن جانب آخر أعلن منظمو المزاد أنهم حصلوا على القناع بشكل قانوني و تم بيعه يوم السبت الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news