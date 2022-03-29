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الامارات | بيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد تم صنعه من نحو 150 عاما

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متابعات - الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد تم صنعه من نحو 150 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وسائل إعلام ببيع قناع أثري خشبي إفريقي فريد من نوعه حيث تم صنعه من نحو 150 عاما، و استخدم في طقوس مقدسة لشعب فانغ الذين يعيشون في المناطق الشمالية من الغابون وفق ما قالته إذاعة جنوب إفريقيا.

و تم بيعه في مدينة مونبيليه الفرنسية بقيمة 4.2 مليون يورو .

و في إطار استعادة الكنوز الوطنية فشل نشطاء الغابون في منع المزاد حسب ما أفادته محطة إذاعة جنوب افريقيا SABC

و طالبت جمعيات في الغابون بعدم إجراء المزاد وإعادة القناع إلى الدولة الإفريقية حيث تم تأكيد أنه تم سرقة القناع  من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية و تهريبه من الغابون

ووفقا ل "تاس" قال نشطاء من الغابون إنهم سيواصلون جهودهم لإعادة القناع وسيحققون ذلك عبر القضاء.

ومن جانب آخر أعلن منظمو المزاد أنهم حصلوا على القناع بشكل قانوني و تم بيعه يوم السبت الماضي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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