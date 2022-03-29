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الامارات | اكتشاف مواد جديدة قد تنفع لصنع أدوية مضادة لكورونا

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متابعات - الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مواد جديدة قد تنفع لصنع أدوية مضادة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء من جامعة ألبرت الكندية مواد تمنع تكاثر فايروس المستجد (كوفيد-19) وتصلح لإنتاج أدوية مضادة له و يحتمل أنها فعالة.

واستخدم الباحثون في عملهم مصدر ضوء السنكروترون الكندي (CLS) للعثور على مثبطات فايروسية، وتحديد المثبطات التي تستهدف بروتين Mpro الرئيسي، الذي يشطر البروتينات الفايروسية ويشارك في تكاثر الفايروس نفسه وفق تقرير لمجلة European Journal of Medicinal Chemistry.

وذكرت «روسيا اليوم» أن الجهاز الذي تم استخدامه أكثر سطوعا من الشمس بملايين المرات، ما يساعد في الحصول على معلومات مفصلة في العينات قيد الدراسة، وبحث الخبراء خلال هذا العمل عن جزيئات يمكن أن توقف تكاثر فايروس SARS-CoV-2، المسبب لـ«كوفيد-19»، داخل الخلايا البشرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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