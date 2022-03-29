الامارات | الأردن.. العثور على مرتكب جريمة مسجد الزرقاء مقتولا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. العثور على مرتكب جريمة مسجد الزرقاء مقتولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمن الأردني، اليوم الثلاثاء، ملابسات الجريمة التي وقعت داخل أحد المساجد في الزرقاء خلال صلاة الفجر وأدت إلى سقوط قتيل، معلنا مقتل الجاني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد فجر اليوم بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بقيام شخص بالدخول إلى أحد المساجد وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته.

وأوضح أنه «عند وصول أول دورية للشرطة كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم داخل أحد المنازل، إذ جرت مداهمة المنزل ليتم العثور على الجاني مقتولا داخل ساحة المنزل»، بحسب موقع «عمون».

وأضاف: «تم توقيف سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته كما ضبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم وما زالت التحقيقات جارية».

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