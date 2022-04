نصائح من مشاهير.. 6 حيل سرية لفقدان الوزن بسرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يتعين على المشاهير إنقاص وزنهم طوال الوقت للعب أدوار مختلفة أو الاستعداد للعروض الحية، وبعضهم يصبح التمرين وتناول الطعام الصحي أسلوب حياة للعناية بصحتهم العقلية والبدنية، وفق ما جاء في موقع "العربية".

وبغض النظر عن السبب، فإن فقدان الوزن بسرعة أمر ممكن طالما أنك تلتزم بخطة آمنة ومعقولة، لكن هناك حيلاً سرية لإنقاص الوزن لدى المشاهير، وفق موقع "Eat this Not that" والتالي أبرزها.

الأكل النباتي

وأبرز تلك الأسرار التخلص من منتجات الألبان والبيض وجميع الأطعمة التي تأتي من الحيوانات.

ومن المحتمل أن تكون الفنانة أريانا غراندي هي الوجه النباتي في موسيقى البوب، حيث اتبعت النظام الغذائي في عام 2013 وفقدت الوزن بعد فترة وجيزة.

شرب الماء

تظهر التقارير أن الماء يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي الخاص بك والتخلص من السموم في جسمك.

وبالنسبة للشخص العادي، يوصى بشرب 64 أونصة من الماء يومياً، أو ثمانية أكواب سعة 8 أونصات.

الصيام المتقطع

في موزاة ذلك، أثبت الصيام المتقطع بالنسبة لبعض المشاهير، أنه مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بحرق بضعة كيلوجرامات.

وكشفت الممثلة الأميركية فانيسا هادجنز، أنها فقدت سبعة أرطال في الأسبوع الأول من محاولتها الصيام المتقطع. وإذا كنت ممن يفضلون التركيز على وقت تناول الطعام بدلاً من ما تأكله، فقد يكون الصيام هو الحيلة المثالية لفقدان الوزن.

لا تركز على فقدان الوزن

إلى ذلك، ينصح الخبراء بعدم التركيز على فقدان الوزن والتركيز على جميع الجوانب الأخرى مثل الشعور بالسعادة، وتناول الطعام الصحي، وتطوير الروتين، وما إلى ذلك بدلاً من وزنك فقط.

فقد نشرت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو مقطع فيديو على إنستجرام تُظهر محيط خصرها، مع النص: "لقد فقدت الوزن عن طريق الخطأ. لم أعد أحسب السعرات الحرارية. لم أعد أبالغ في ممارسة الرياضة.

التحرك طوال اليوم

كذلك، ليس عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية عدة مرات في اليوم لفقدان الوزن بسرعة، فقط ابق نشطاً بحسب نصيحة كيت هادسون، التي نشرت صوراً على إنستجرام، وهي تخرج وتتجول مع أطفالها وترقص وتمشي لمسافات طويلة وغير ذلك الكثير.

ابحث عن رفيق للتمرين

في السياق ذاته، نعلم جميعا أن التمرين ليس دائماً أكثر الأشياء متعة للقيام به، لذا فإن وجود رفيق للتمرين يمكن أن يساعد في إبقائك متحمسا.

فقد شارك مدرب كيت أبتون منشوراً على إنستجرام لكيت وصوفيا بوش وهما تتدربان في نفس الغرفة، لكنهما لا تقومان في الواقع بنفس التمارين معاً، إذ يتعلق الأمر في الغالب بوجود شخص آخر يعمل بجد أيضاً.