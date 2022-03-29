طريقة عمل الخشاف بالبلح.. «الطريقة التقليدية للخشاف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الخشاف بالبلح من المشروبات التي يشتهر بها شهر رمضان، بالإضافة إلى كونه غنيا بالعناصر الغذائية المختلفة وأهمها الموجودة في البلح المجفف إذ أنه غني بالألياف التي يحتاجها الجسم وبه الكثير من العناصر الأخرى منها الحديد، لذلك ينصح بتناول خشاف البلح للصائمين لتعويض الجسم عن العناصر الغذائية التي فقدها طوال اليوم.

في السطور التالية يعرض «هن» طريقة عمل الخشاف بالبلح على خطى الشيف أميرة شنب

المكونات :

بمقادير بسيطة يمكن تحضير الخشاف بالبلح أو طبق الخشاف التقليدي الذي يعتمد على المكونات التالية:

كوب من الزبيب

كوب ونصف من الخوخ المجفف (القراصيا )

كوب ونصف مشمش مجفف

كوب ونصف تين مجفف

نصف كوب جوز الهند

نصف كوب سكر أو عسل أبيض

كوبان بلح

لوز

ماء ورد

4 أكواب ماء مغلي

زبيب

طريقة التحضير:

لطريقة عمل الخشاف بالبلح اولا لابد من أن يغسل البلح جيدا وتفريغة من النواة، ثم يترك في وعاء كبير ممتلئ بالماء لمدة من ثلاث الى اربع ساعات تقريبا .

في الخطوة التالية من عمل الخشاف بالبلح يغسل التين المجفف، الخوخ المجفف أو القراصيا ، والمشمش المجفف اوالمشمشية وتترك جانباً في الإناء الذي يوضع فيه تلك المقتدر من ساعة إلى ساعتين تقريباً، وبعدها احضري اناء كبير ثم يتم سكب البلح المنقوع مع التين داخله مع إضافة ماء الورد الذي يعطي له رائحة مميزة، ويضاف إليهم المشمش ،والقراصيا ثم يضاف السكر حسب الرغبة أو ملعقتين كبيرتين من عسل النحل إلى الماء المنقوع فيه البلح وبعدها يضاف هذا الماء الى الإناء الذي يحتوي على كلا من المشمش والبلح والتين والقراصيا، وتقلب المكونات جيداً.

اخيرا يضاف إلى خشاف البلح الزبيب وجوز الهند ويمكن رش نسبة بسيطة من المسكرات مثل الفول السوداني أو الفسدق أو اللوز حسب الموجود في المنزل ويتم تحضير كاسات الخشاف أو البولات المخصصة للتقديم ويوزع بها الخشاف بعد تجهيزه

فوائد الخشاف بالبلح

بالإضافة إلى الفواكه الموجودة في الخشاف فإن البلح الموجود به أيضا له الكثير من الفوائد الصحية، ذلك وفقا لموقع health line.

بعد معرفة طريقة عمل الخشاف بالبلح يجب التطرق إلي فوائد البلح التي منها الآتي:

-يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على علاج الإمساك، والتي قد تساعد في منع مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام

-غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض وتحمي الخلايا من الجذور الحرة وهي جزيئات غير مستقرة تسبب التفاعلات الضارة.

بالنسبة للمشمش الموجود في الخشاف فله الكثير من الفوائد منها أنه يقوي صحة العين لأنه يحتوي على فيتامين A, E يلعب فيتامين أ دور فعال في الوقاية من العمى الليلي، وهو اضطراب ناتج عن نقص الصبغات الخفيفة في العين