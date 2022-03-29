طريقة عمل الستيك المشوي.. أشكال مختلفة وطعم لذيذ لكل وصفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الستيك المشوي أكلة سهلة لربات البيوت ولا تحتاج عادة إلى تتبيلة قوية بل التتبيلة الأخف هي الأفضل لتذوق طعم اللحوم، وطريقة عمل الستيك المشوي تكون إما على الجريل أو في الفرن وكذلك بطعم وتتبيلات مختلفة، للتنويع على سفرة رمضان والحصول على أفضل مذاق للحم، وفيما يلي طريقة عمل الستيك المشوي بخطوات سهلة وسريعة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي وسالي فؤاد.

طريقة عمل الستيك المشوي حسب نجلاء الشرشابي

صف كيلو لحم ستيك

ماء بصل

فلفل أسود

ملح

خل

بهارات

ملعقة صغيرة سكر

بطاطس

كوسة

جزر

زيت للدهن

طريقة التحضير

تتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل والبهارات وماء البصل والخل والسكر.

يقلب الخليط ويغطى، ويفضل أن يترك في الثلاجة لمدة ليلة.

توضع شرائح اللحمة على الجريل.

تقلب على الوجه الآخر، وتترك على النار حتى النضج.

يقطع الخضار ويشوى على الجريل.

يمكن أن يتبل بالملح والفلفل الأسود.

يقدم الستيك مع الخضار المشوي.

طريقة عمل الستيك المشوي حسب سالي فؤاد

شرائح لحم ستيك.

ملح.

فلفل أسود.

بصل بودرة.

طريقة التحضير

بتبيل ستيك اللحم بالملح والفلفل الأسود والبصل البودرة.

اشوى شويها على الجريل الساخن من الجانبين حتى ينضج تماما.

يرص في طبق التقديم إلى جانب الخضار السوتيه وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل ستيك مشوي بالثوم

2 قطعة من لحم ستيك.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

3 ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة ورشيستر شاير صوص.

نصف ملعقة صغيرة من الباربيكيو.

خل بلسمي.

صلصة صويا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأحمر الحار.

2 ملعقة عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

في وعاء يوضع الوريشستر شاير وصوص الباربيكيو والخل البلسمي والعسل وزيت الزيتون ويقلب الخليط.

يضاف الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والبصل البودرة، وتقلب المكونات جيدا حتى تمتزج.

يوضع اللحم الستيك في الخليط ويترك لمدة ليلة كاملة في الثلاجة حتى يتبل اللحم بشكل جيد.

تسخن الجريل على درجة حرارة متوسطة، ويشوى الستيك على الجانبين حتى تمام النضج.

يرص الستيك في طبق ويزين بالبقدونس، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل ستيك مشوي بالزبدة

ستيك أو فيليه أو أي قطعة من اللحم تصلح للشوي.

100 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة.

3 فصوص ثوم مدقوق أو مفروم.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملح وفلفل.

خضار مشوي وبطاطا مخبوزة في الفرن للتقديم.

طريقة التحضير

تخلط الزبدة، والبقدونس، ورشة ملح، وثوم ثم يلف داخل ورق نايلون أو فويل على شكل أسطواني ويوضع في الفريزر (ويمكن الاحتفاظ بهذه الخلطة مدة طويلة في الفريزر لحين الاستعمال).

تشوى قطعة اللحم على الفحم أو على الشواية الكهربائية أو على الغاز وتترك لمدة 5 دقائق على كل وجه حتى تنضج.

عند التقديم تخرج الزبدة وتقطع دوائر وتوضع فوق اللحم الساخن وتقدم على الفور.

طريقة عمل ستيك مشوي دايت

ربع كوب صويا صوص لايت.

3 ملاعق كبيرة العسل.

2 ملعقة كبيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف كوب زيت نباتي.

4 قطع ستيك.

طريقة التحضير

يخلط في محضرة الطعام أو الكبة الكهربائية الصويا صوص والعسل والخل والزنجبيل والثوم البودر والزيت النباتي ثم يوضع المزيج في طبق.

اصنعي ثقوب بواسطة الشوكة في قطع الستيك.

توضع قطع الستيك في التتبيلة وتترك لمدة ليلة كاملة.

تسخن شواية الفرن أو الشواية ويوضع عليها الستيك حتى ينضج.

يقدم الستيك ساخناً مع السلطة أو الأرز.