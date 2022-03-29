الامارات | «دبي أوبرا» تستضيف مهرجان «إن كلاسيكا» للموسيقى

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي أوبرا» تستضيف مهرجان «إن كلاسيكا» للموسيقى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي أوبرا» استضافة مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى في مايو المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، مع مجموعة مميزة من العازفين المنفردين، وعازفي وقائدي فرق الأوركسترا. وتتيح الفعالية الدولية لعشاق الموسيقى الكلاسيكية فرصة الاستمتاع بعروض مميّزة لأبرز الفنانين العالميين على مسرح دبي أوبرا، ما بين 8 مايو و2 يونيو المقبلين.

وتقدّم الفعالية برنامجاً حافلاً يضمّ أوركسترا القدس السمفونية، وأوركسترا برلين السمفونية، والأوركسترا الفيلهارمونية السلوفاكية، حيث ستؤدي كلّ منها عروضاً على المسرح الشهير، بقيادة كلّ من قادة الأوركسترا، دميتري يابلونسكي، وجيانلوكا مارسيانو، وسيرجي سمباتيان، وماريوس سترافينسكي، وجيرجيلي ماداراس، وماسيميليانو كالدي. ويقدّم المهرجان مجموعة متنوّعة وجذّابة من أشهر روائع الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة مثل أعمال فيردي، وبيتهوفن، ومندلسون، وشتراوس، ودفوراك، وأليكسي شور. ويشتهر شور، المؤلف الموسيقي المقيم في نيويورك، بتقديم أعماله في أرقى دور الموسيقى الكلاسيكية في العالم. كما تشهد الحفلات الموسيقية المسائية، التي تستمرّ على مدار 26 يوماً، مشاركة نخبة من أبرز العازفين المنفردين العالميين، مثل عازف الكمان الإيطالي جوزيبي جيبوني، الفائز في مسابقة باغانيني الدولية الـ56 لعام 2021.

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