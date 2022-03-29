الامارات | تخريج أول فرقة موسيقية نسائية عسكرية في وزارة الدفاع

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول فرقة موسيقية نسائية عسكرية في وزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، تخريج أول فرقة نسائية موسيقية عسكرية بوزارة الدفاع، لتعمل جنباً إلى جنب مع الفرقة العسكرية الموسيقية من الذكور.

وحرصت قيادة الموسيقى العسكرية على تدريبهنّ على أيدي مدربين عالميين من مدارس مختلفة، في إطار برنامج مدته 24 شهراً، تضمن التدريب على المعزوفات والمقطوعات الموسيقية العالمية والمحلية، بهدف المشاركة في إحياء المراسم العسكرية بالمناسبات والاحتفالات الوطنية والعسكرية، والاستقبالات الرسمية والمشاركات الخارجية، إيماناً من وزارة الدفاع بأهمية الدور المنوط بالمرأة، وتعزيز مكانتها للعمل في السلك العسكري. ودعت قيادة الموسيقى بنات الوطن للانضمام إلى هذا البرنامج. وكان الحفل بدأ بكلمة قائد القيادة الموسيقية، المقدم علي البلوشي، أكد فيها أن قيادة الموسيقى العسكرية واكبت كل ما هو جديد من نظريات ومفاهيم في العلوم الموسيقية العسكرية الحديثة، لغـرس المعرفة، ورفع الكفاءة، وبيان أهمية دور الفرق الموسيقية في المنظومة العسكرية، بتشكيل أول فرقة نسائية عسكرية.

وقال: «هذا لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة السياسة الحكيمة التي رسمتها القيادة، وهي السياسة التي تدعو إلى إشراك المرأة في كل المجالات، ولتحقيق التوازن بين الجنسين في كل ميادين العمل في مسـيرة الدولة، لتأهيلهـم لأداء مهامهم المستقبلية بكل فخر واعتزاز». وأوضح أن الدورة تشمل ثلاثة تخصصات: قسم الآلات النحاسية، وقسم آلات الإيقاع، وقسم القرب. وقدمت الفرقة الموسيقية العسكرية النسائية عروضاً متميزة مع الفرقة العسكرية الموسيقية من الذكور، نالت استحسان الحضور، ثم قام الجابري بتوزيع الشهادات على خريجي دورة الموسيقى التأسيسية من الذكور والإناث. والجدير بالذكر أن الفرقة الموسيقية العسكرية النسائية بدولة الإمارات تعتبر الثالثة في المنطقة.

• الفرقة الموسيقية العسكرية النسائية تم تدريبها على أيدي مدربين عالميين.

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