طريقة عمل الفول بالطماطم.. بأكثر من وصفة لسحور رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نوعي على سفرة سحور رمضان، واصنعي لأسرتك الفول بالطماطم في البيت مثل المحلات، فهو سحور مشبع ومغذي في آن واحد كما أنه يمنح شعور بالامتلاء لأطول فرتة ممكنة، وفيما يلي طريقة عمل الفول بالطماطم في البيت بسهولة وسرعة وبأكثر من وصفة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها المعروض على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الفول بالطماطم وهريسة الشطة

فول مدمس

سمن

طماطم

ثوم

خل

هريسة شطة

كمون ناعم

فلفل أسود

طؤيقة التحضير

يشوح الثوم في السمن على النار ثم يضاف الخل.

يضاف الفول المدمس وقطع الطماطم.

يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون وهريسة الشطة ويقلب ثم يقدم.

طريقة عمل فول بالطماطم على الطريقة السعودية

فول مدمس.

ثمرة بصل مقطعة.

صمرة طماطم مقطعة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فص ثوم مطحون.

ملعقة صغيرة صلصلة طماطم.

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

ربع ملعقة صغيرة كمون مطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كسبرة خضراء وزيت زيتون وزبدة لتزيين الوجه.

طريقة التحضير

يحمر البصل والثوم مع القليل من الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا.

تضاف ثمرة الطماطم والقليل من صلصلة الطماطم.

تضاف البهارات المشكلة والكركم والكمون والفلفل الأسود ويقلب الخليط ويغطى حتى تذوب الطماطم.

يضاف الفول ويقلب مع بعضهم البعض ويترك على نار هادئة مدة دقائق، ثم نطفئ النار، ويرش على الوجه الزبدة أو زيت زيتون وكزبرة.

طريقة عمل فول بالطماطم على الطريقة المصرية

½ كيلو فول مدمس.

2 ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة صغيرة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

¼ كوب بقدونس مفروم.

2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يوضع الزيت والسمن، ويقلب حتى يذوب السمن.

يضاف البصل ويقلب حتى يذبل، ثم يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة.

تضاف الطماطم وصلصة الطماطم والخل، مع التقليب باستمرار حتى يغلي الخليط.

يضاف الفول المهروس والكمون والملح والفلفل الأسود، ويقلب حتى يغلي.

يرفع الفول من على النار، ثم يضاف الليمون والبقدونس، ويقلب جيدًا.

يوضع الفول في طبق التقديم، وقدميه ساخنًا مع الخبز.

طريقة عمل الفول بالطماطم والبصل

2 علية فول مدمس.

4 ثمرات طماطم مقطعة مكعبات.

ثمرة بصل.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 فص ثوم مهروس.

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود مطحون حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير

يسخن القليل من الزيت في قدر على النار متسوطة الحرارة، ويضاف إليها البصل والثوم ويقلب حتى تذبل المكونات.

يضاف إلى المكونات الفول والطماطم ثم تقلب المكونات جيداً حتى تتداخل.

يضاف إلى الخليط الملح، والفلفل الأسود والكمون ثم تغمر كل المكونات بالقليل من الماء.

يترك القدر على النار حتى تغلي المكونات وتنضج.

يزال القدر من على النار ثم يوزع الفول في أطباق التقديم.

اسكبي عصير الليمون وزيت الزيتون على وجه الفول قبل تقديمه ساخناً.

الثوم والبصل المفروم أساسي في وصفات الفول المدمس بشكل عام، ولكن يمكن طهي الفول بالطماطم والصلصلة فقط مثل الخضروات وفي تلك الحالة يمكن الاستغناء عن البصل ولكن الثوم يعطي للفول نكهته الفريدة، اصنعي لأسرتك أطباق متجددة من الفول كل يوم في رمضان ليشعرون بالامتلاء خلال الصيام وكذلك للحصول على التغذية المناسبة، والشبع، وتناول وجبة لذيذة.