طريقة تفريز الثوم في الفريزر.. خطوات بسيطة ليستمر لعام كامل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

موسم الثوم خلال شهر مارس فقط وبعد ذلك يكون الثوم الذي لا يصلح للتخزين، وإنما للفرم والتقطيع للاستخدام الفوري، إلا أن ربات البيوت يريدون دوما معرفة طريقة تفريز الثوم في الفريزر ليستمر لعام كامل، ويمكن استخدامه بسهولة مع إخراجه من الفريزر، وأخذ منه القليل مع كل أكلة، وفيما يلي طريقة تفريز الثوم في الفريزر بخطوات بسيطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة تفريز الثوم في الفريزر بخطوات سهلة

خطوات ما قبل تخزين الثوم

شراء كمية كبيرة من الثوم الذي يصلح للتخزين.

تقطع أطراف الثوم والجذور أيضاً.

يجب تنظيف القشرة الخارجية للثوم والتي عادة ما يكون لونها يميل للأخضر.

تفصل فصوص الثوم عن بعضها البعض.

تزال القشور الخارجية العالقة ما بين فصوص الثوم.

توضع فصوص الثوم النظيفة من القشور في وعاء نظيف، مع عدم غسلها أو تعريضها للماء نهائيا، وذلك لـ تخزين الثوم بشكل صحيح.

طريقة تخزين الثوم فصوص كاملة

يمكن تخزين الثوم بأكثر من طريقة واحدة منها تخزين الفصوص كاملة كما يلي:

تنظف فصوص الثوم وتحضر كما في الطريقة السابقة.

تحفظ فصوص الثوم كما هي حبوب كاملة في علب محكمة الغلق، ولا تفرم ولكن يفضل أن تكون في أكياس محكمة الإغلاق، وتوضع في الفريزر.

طريقة تفريز الثوم في مكعبات الثلج

يجهز الثوم بعد تنظيفة وإزالة القشور الخارجية العالقة مثل الخطوات السابقة.

توضع فصوص الثوم داخل المطحنة الكهربائية أو اليدوية.

لا يرش الثوم بالملح.

يرص الثوم بشكل جيد في أوعية الثلج غير الرطبة والنظيفة تماما.

يوضع فوق مكعبات الثوم القليل من الماء، أو الزيت.

توضع المكعبات في الفريزر ثم بعد تجميدها جيداً تخرج من الفريزر، وتحفظ في أكياس التفريز الخاصة، أو في برطمانات، داخل الفريزر.

تحفظ مكعبات الثوم في الفريزر، وتُستخدم عند الحاجة دون الحاجة لتذويبها، تلك الطريقة أسهل من فك قطع من الكيس الكبير للثوم.

طريقة حفظ الثوم المهروس

تحضر فصوص الثوم النظيفة والمُجَهزة مسبقاً مثل الخطوات الأولى.

تطحن فصوص الثوم إما بالمطحنة الكهربائية، أو يدوياً بالمطحنة اليدوية.

بعد ذلك يوضع الثوم المطحون في وعاء، مع رشه بكمية جيدة من الملح، حيث تحتاج كل خمسة كيلو ثوم كوب كبير من الملح.

تجهز علب صغيرة ومتوسطة الحجم، نظيفة وخالية من الماء.

يوضع الثوم في العلب أو يوضع في ثلاث أرباع البرطمانات.

تغلق العلبة جيداً لكن دون إحكام حتى لا ينفجر.

توضع علب الثوم في الفريزر.

يستخدم الثوم وقت الحاجة، بإخراج العلية وأخذ الكمية المناسبة دون الحاجة لتذويبه وإرجاعه إلى الفريزر وإغلاقه بنفس الطريقة.

يمكن استبدال علب تفريز الثوم بأكياس الثلاجة ولفه بشكل دائري لسهولة فكه وأخذ قطع منه عند الحاجة دون تذويب الكيس كاملا.

طريقة حفظ الثوم المجفف

يجهز الثوم بنفس الخطوات السابقة حتى تنظيف الفصوص.

بعد ذلك تقسم فصوص الثوم بشكل دائري، وترش بالملح، وتفرد في وعاء مسطَح.

توضع تحت أشعة الشمس المباشرة، حتى تجف تماماً، كما يمكن وضعها في الفرن حتى تجف، لكن يجب الحرص على عدم حرقها.

يطحن الثوم بعد جفافه في المطحنة الكهربائية أو يدوياً إن أمكن.

يوضع الثوم المطحون في علبة محكمة الاغلاق، ويستخدم كالبهارات.