لتوفير وتدبير أكثر.. اتبع هذه الحيل في الصيف لتوفير الطاقة الكهربائية في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تزامنا مع اقتراب فصل الصيف خاصة في الأيام المشمسة والحارة، يحرص كثيرين على تشغيل مكيفات الهواء، واستخدام عديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى، ما يسبب زيادة الاستهلاك وفاتورة الكهرباء.

فيما يلي، نقدم لكم في السطور التالية، عدة نصائح ضرورية عليك اتباعها للمساعدة في توفير استهلاك الكهرباء بالمنزل، إضافة إلى تقليل قيمة فاتورة الكهرباء، وفق لما ذكر موقع "wikihow".

- يجب عليك إطفاء جميع الأضواء والأجهزة الإلكترونية عندما لا تكون قيد الاستعمال.

- تبديل المصابيح المتوهجة الخاصة بك إلى مصابيح LED، فهي بسيطة التكلفة، وتستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 75٪ من المصابيح المتوهجة.

- يوصي بالإستعانة على الضوء الطبيعي، عن طريق فتح الستائر وترك فرصة لأشعة الشمس للدخول لأرجاء المنزل، بدلًا من الاعتماد الكامل على الأنوار الصناعية.

- إيقاف تشغيل الكمبيوتر عندما لا يكون قيد الاستخدام، من الضروري أن يكون جهاز الكمبيوتر مضبوطًا على وضع السكون أو إيقاف التشغيل عندما لا يكون قيد الاستخدام.

- يجب الحفاظ على النوافذ مغطاة خلال أيام الصيف، وذلك للحماية من الحرارة المرتفعة، وتجنب تشغيل التكييف.

- اختار طلاءًا شديد اللمعان للجدران ليعكس مزيدًا من الضوء، ستتيح لك هذه الخطوات الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي، وكذلك استخدام مصابيح كهربائية منخفضة الطاقة الكهربائية.

- أثناء التجمعات، عليك جعل العائلة كلها تمكث في غرفة أو اثنتين فقط في المساء، بدلًا من الانتشار في كل أنحاء المنزل وإضاءة المصابيح في كل الغرف.

- اختار الأجهزة الموفرة للطاقة، ابحث عن ملصق( Energy Star) على الأجهزة مثل الثلاجات والمجمدات والأفران وغسالات الصحون وأجهزة الكمبيوتر، وذلك لتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وبالتالي توفير الأموال.

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- ضبط الغسالة على غسل ملابسك بالماء البارد، والذي يمكن أن يوفر لك ما يصل إلى 50 سنتًا لكل حمولة مع الاستمرار في تنظيف ملابسك بشكل فعال.

- تأكد من أن منزلك معزول جيدًا، سيقلل ذلك جيدًا من كمية الطاقة اللازمة لتدفئة المنطقة أو تبريدها، لذا عليك التحقق من العزل حول منزلك.

- يوصي باستخدام مكيفات الهواء باعتدال، مع ضرورة إيجاد حلول بديلة للترطيب.

- الحرص على شراء ستائر شفافة، للسماح بدخول الضوء من خلالها، والحفاظ على خصوصيتك داخل الغرفة.

- تجنب ترك جهاز التلفزيون متصلًا بالكهرباء طوال الوقت، لذا يوصي بإغلاقه في كل مرة بعدما تنتهي من المشاهدة.

- يجب عليك غسل الأطباق بيديك، بدلا من استخدام غسالة الأطباق، لتوفير استهلاك المياه.

- شراء شاشات الكمبيوتر المزودة بميزات موفرة للطاقة، تحتوي عديد من أجهزة الكمبيوتر الحديثة على مميزات مدمجة لتوفير الطاقة يمكنها تقليل كمية الكهرباء التي تستخدمها.

- في حالة العمل من المنزل، تجنب الاعتماد على الضوء الصناعي، واستخدام مصباح مكتبي خافت الإضاءة.

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