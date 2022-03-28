محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في التأثير على ما إذا كانت الرغبة الجنسية لدى شخص ما مرتفعة أو منخفضة.

هذا هو السبب في أنه من الجيد البقاء على اطلاع دائم بأنواع الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة الدافع الجنسي لديك مقابل تلك التي يمكن أن تقلله تمامًا، لأنه إذا كنت شخصًا يريد التمتع بحياة جنسية مزدهرة، فمن المهم أن تعرف أن الكثير من الأشياء خارج غرفة النوم تلعب دورًا محوريًا في تحقيق ذلك.

إليكم 7 أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية لديك و7 أخرى تقللها تمامًا، وفقا لموقع thelist.

- الأطعمة المفيدة

السبانخ

فيما يتعلق بالدافع الجنسي، هناك عدة أسباب تجعلك تتناول السبانخ على الأقل مرتين في الأسبوع.

السبانخ مصدر كبير لحمض الفوليك والمغنيسيوم - وكلاهما يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة التناسلية.

هناك شيء رائع آخر يتعلق بالسبانخ وهو أنه يمكن أن يقلل من مستويات ضغط الدم وهو أمر جيد إذا كان لديك شريك يعاني من مشكلة في الحفاظ على الانتصاب بسبب مشاكل متعلقة بالضغط.

كما تقلل السبانخ من الإجهاد التأكسدي، من الجيد أيضًا معرفة ذلك لأن الإجهاد التأكسدي مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعقم، لذا، إذا لم يكن السبانخ عنصرًا أساسيًا في منزلك، فهذه بعض الأسباب القوية لجعله كذلك.

البطيخ

يحتوي البطيخ، على مركب يسمى citrulline ، يزيد حمض النيتريك ويساعد على تحسين تدفق الدم، وتقليل الالتهابات الجسدية وكذلك الإجهاد التأكسدي.

البطيخ يحمل أيضًا لقب "الفياجرا الطبيعية"، هو بفضل الحمض الأميني سيترولين، يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك والذي بدوره يساعد الأوعية الدموية على التمدد، يلعب تمدد الأوعية الدموية أيضًا دورًا في تكثيف هزات الجماع.

العنب

العنب هو الفاكهة الأخرى التي يمكن أن تصنع المعجزات في حياتك الجنسية، فهي غنية بالفلافونويد، ولا ترتبط فقط بتحسين جودة انتصاب الرجل، ولكن العنب الأحمر يحتوي أيضًا على صبغة نبات الكيرسيتين؛ من المهم معرفة ذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تزيد من تدفق الدم.

عصير الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يخفض ضغط الدم ، ومليء بفيتامينات E و K.

ما يجعل هذه الفاكهة جيدة جدًا لحياتك الجنسية هو أنها تساعد أيضًا على تقليل الإجهاد التأكسدي مع زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى كل من الرجال والنساء، عندما يرتفع هرمون التستوستيرون، تكون الرغبة الجنسية أيضًا، ميزة أخرى هي أن الرمان يمكن أن يساعد في جعلك تشعر بالسعادة ويمكن أن يحسن الخصوبة عند الرجال أيضًا.



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سمك السلمون

ستحصل على جرعة كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذا ما يساعد في تخفيف الاكتئاب والقلق، وتحسين صحة الدماغ والرؤية، ومكافحة أمراض القلب، وتقليل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، وتساعد على مكافحة أمراض المناعة الذاتية أيضًا.

من الناحية الجنسية، يمكن لأوميجا 3 أن تفعل المعجزات لزيادة الرغبة الجنسية لديك، تكشف الدراسات أنها لا تساعد فقط في تحسين جودة الحيوانات المنوية وتقليل مشاكل العقم لدى الرجال ، بل أن هذا هو نوع المغذيات الذي يمكن أن ترفع مستويات الدوبامين لدى كل من الرجال والنساء، هذا جيد لحياتك الجنسية لأن الدوبامين هو ناقل عصبي يساعد جسمك على الشعور بالسعادة والرضا.

بذور اليقطين

هذه البذور مليئة بالمنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور وكمية جيدة من الحديد والزنك والنحاس أيضًان تعمل هذه العناصر الغذائية معًا لتحسين صحة المثانة والقلب ولموازنة مستويات السكر في الدم.

تناول وجبة خفيفة من بذور اليقطين أيضًا لتقوية تقلصات عضلاتك، بحيث يمكنك الحصول على هزات جماع أكثر كثافة، إنها قادرة على مساعدتك بهذه الطريقة بسبب الأحماض الأمينية الميوسين الموجودة فيها، ميزة أخرى عندما يتعلق الأمر ببذور اليقطين هي أنها مرتبطة مباشرة بالحفاظ على صحة البروستات لدى الرجال، كلما كانت البروستات لدى الرجل أفضل، زادت فرصة عدم تعرضه لضعف الانتصاب، وهو أمر جيد دائمًا.

اللوز

يعد اللوز عنصرًا غذائيًا يأتي مع جميع أنواع الفوائد الصحية، بفضل احتواءه على نسبة عالية من الزنك، فهو قادر على تقوية جهاز المناعة لديك وزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، يساعد أيضًا على تقليل الالتهابات الجسدية، ويساعد في التئام حب الشباب، وتخفيف الإجهاد التأكسدي، ويمكن أن يزيد من فاعلية لقاحات الإنفلونزا لدى كبار السن .

ويعتبر اللوز مفيدًا لصحتك الجنسية لأنه ثبت علميًا أنه يساعد في منع ضعف الانتصاب، شيء آخر يمكن للوز فعله هو زيادة الرغبة الجنسية، وتزليق المهبل، وحتى القدرة على الوصول إلى النشوة الجنسية لدى النساء- خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

اللوز يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومحاربة الجذور الحرة، وموازنة مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة عظامك وحتى المساعدة في استقرار وزنك.

- الأطعمة الضارة

الأطعمة المعلبة

تكمن المشكلة في أن الكثير من الأطعمة المعلبة تحتوي على ما يصل إلى نصف ما من المفترض أن تتناوله، من حيث الصوديوم، لكل وجبة، وعندما يكون هناك الكثير من الملح في نظامك الغذائي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الرجال مما قد يؤدي إلى صعوبة حصولهم على الانتصاب أو الحفاظ عليه أو جفاف المهبل لدى النساء مما قد يجعل الأمر صعبًا بالنسبة لنا تجربة النشوة الجنسية.

الأطعمة المقلية

تعمل الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة على خفض مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال.

المشروبات الغازية

تحتوي الصودا على المحليات الصناعية، وخاصة الأسبارتام، الذي يؤثر بشكل مباشر على مستويات السيروتونين، ويعد السيروتونين هو هرمون حيوي في تعزيز الشعور بالرفاهية أو السعادة، ويقول الباحثون إن انخفاض مستواه يرتبط بانخفاض الرغبة الجنسية.

شيء آخر يمكن أن تفعله هو زيادة ضعف الانتصاب لدى الرجال ووضع هرموناتك الجنسية في دوامة حقيقية، ذلك لأن المحليات الصناعية مثل السكرين والأسبارتام يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن، وقد ثبت أن زيادة الوزن تقلل من مستويات الرغبة الجنسية بمرور الوقت.

منتجات الألبان

ربما سمعت أن منتجات الألبان مفيدة لك، لأن الكالسيوم الموجود فيها مفيد لأسنانك وعظامك، في حين أن هذا هو الحال بالتأكيد، لكن هناك بعض الأشياء الأخرى حول منتجات الألبان التي يجب أن تفكر فيها أيضًا، يمكن أن تسبب لك عدم تحمل اللاكتوز، وقد تم ربطها بالتسبب في الإصابة بالسرطان، وهي ليست أفضل غذاء على الكوكب للبيئة، هناك أيضًا دراسات تربط منتجات الألبان بزيادة أمراض القلب لدى الرجال.

نظرًا لأن التركيز اليوم على ما هو جيد وغير جيد للرغبة الجنسية لديك، فإن الشيء الذي يجب أن تضعه في الاعتبار هنا هو أن منتجات الألبان تحتوي أحيانًا على هرمونات اصطناعية يمكن أن تتخلص من مستويات هرمون التستوستيرون لدى كل من الرجال والنساء.

فشار في الميكروويف

إذا كنت تستمتع بتناول الوجبات الخفيفة وتريد أن تميل نحو الأنواع الصحية، فإن الفشار يتصدر القائمة، إنها حبوب كاملة غنية بالألياف، بقدر ما تذهب الفوائد الصحية ، فهو منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

فقط تأكد من أنك إذا قررت تناول الفشار في الميكروويف، تكمن المشكلة في العبوة أكثر من الفشار نفسه لأن الكثير من الأكياس مبطنة بمادة كيميائية تعرف باسم PFOA. لم يتم ربط ذلك فقط بالتسبب في الإصابة بالسرطان ،بل هناك أيضًا دراسات تشير إلى أنه يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال بل ويؤدي إلى تقصير القضيب.

اللحوم الحمراء

يمكن أن تزود اللحوم الحمراء جسمك بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب 12 والزنك وكلاهما مفيد للرغبة الجنسية،لكن هناك جانب سلبي محتمل يجب أخذه في الاعتبار أيضًا.

إن الحقيقة هي أن اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لديها القدرة على التسبب في أمراض القلب وزيادة مستويات ضغط الدم وإعاقة تدفق الدم، من الناحية الجنسية، يمكن أن يؤدي كل هذا إلى ضعف الانتصاب لدى الرجال ونشوة أقل حدة عند النساء .

الخضروات الصليبية

تشمل الخضار مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والجرجير واللفت والعديد من الأنواع الأخرى، بفضل الكميات الكبيرة من مضادات الأكسدة والألياف وحمض الفوليك، تعد الخضروات الصليبية مفيدة لك لأنها تحتوي على خصائص تساعد في محاربة السرطان وحماية خلاياك من تلف الحمض النووي.

ومع ذلك، نظرًا لأن بعض هذه الأطعمة تحتوي أيضًا على الكبريت، فقد يكون الأمر محظورًا عندما تكون مهتمًا بالحميمية مع شريكك.

لا يمكن أن تتسبب الخضروات مثل البروكلي فقط في جعل سوائل الجسم لا تشم رائحة أفضل، ولكن تشير الدراسات أيضًا إلى أنها يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات- وربما لا توجد حاجة لتوضيح سبب عدم رغبة أحد في ذلك أثناء ممارسة الجنس.

المغزى من الأمر هنا هو عدم التخلي عن هذه الأنواع من الأطعمة، فقط حاول تجنبها قبل يوم أو يومين من العلاقة الحميمة المخطط لها.

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