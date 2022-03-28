مفاجأة لـ صلاح.. خبير أبراج يتوقع الفائز في مباراة مصر والسنغال غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يخوض منتخب مصر مواجهة هامة، مساء الثلاثاء، أمام منتخب السنغال، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

وكان منتخب مصر حقق الفوز ذهابا على ملعبه في ستاد القاهرة بهدف دون رد.

ولهذا نستعرض توقعات الأبراج الفلكية لأداء المنتخب، وفقًا لما قاله خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريحه لـ "الخليج 365".

يشير خبير الأبراج، إن طاقة المنتخب الوطني يوم الثلاثاء أفضل من المباراة الأولي، إذ تشهد اندفاع منتخب السنغال وفاعلية وتألق أكثر للمنتخب المصري، إضافة إلى ذلك، سيصبح الوضع بصورة كبيرة افضل للمنتخب المصري حيث انتقل كوكب عطارد من بيت برج الحوت إلى برج الحمل مقترنا بكوكب الشمس، ما يمنح اللاعبين طاقة أفضل في اختيار التشكلية من قبل المدير الفني كيروش.

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أما عن مواليد برج الجوزاء، سيكون هناك فرصة كبيرة لتألق لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، وبشكل عام يكون اقتناص الفرص من المنتخب المصري أفضل من منتخب السنغال، كما سيظهر أكثر من لاعب في المنتخب المصري بشكل متميز ومفاجآت من المنتخب المصري وطريقه لعبه والفرص المستغلة.

أما عن احتمالات نتيجة المباراة، فيتوقع فوز المنتخب المصري، وصعوده لتصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر2022.

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