طائر يعشش 3 شهور داخل شعر فتاة.. «كانت زي مامته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الرهبة»، هكذا وصفت هانا بورن تيلور شعورها من الطائر الصغير الذي كان يتخذ شعرها عشا لمدة قاربت 3 أشهر، وتحديدا 84 يوما، حيث انتقلت هانا السيدة البريطانية للعيش في غانا منذ عام 2018، وذلك لظروف انتقال زوجها للعمل في تلك الدولة، ولكنها كانت تعاني من الوحدة حتى أنقذت عصفورا صغيرا كان ملقى في الشارع.

تفاصيل بناء عصفور عش داخل شعر فتاة

قالت هانا من بريطانيا بسحب ما نشرت صحيفة نيو يورك تايمز، إنها وجدت عصفورا صغيرا ذهبي اللون بأجنحة ضئيلة في الشارع وقد تخلى السرب عنه لأنه كان ضعيفا للغاية لدرجة جعلته غير قادر على العيش بمفرده والطيران، فأخذته هانا من الشارع إلى بيتها، وكانت في البيت تطعمه وأعجبها لونه الذهبي بشدة، فكانت تطعمه النمل الأبيض حتى تمكن من الطيران في نهاية المطاف.

وكان الطائر الصغير وهو عصفور قوي بما يكفي ليبني لنفسه عشا واختار مكانا غريبا للغاية لبناء هذا العش وهو شعر الفتاة هانا، وكانت هانا تعاني في تلك الفترة من الوحدة، والغربة بعيدا عن بيتها وحياتها في بريطانيا، فقد كان زوجها روبن يعمل كثيرا بينما لم تتمكن هي من العمل بسبب قيود التأشيرة، إلا أن العصفور كان خير جليس لها لمدة 3 أشهر.

العصفور اعتبرها أمه

وقالت هانا إن العصفور اعتبرها والدته، وكان في كل يوم يبني عشه في داخل شعرها بجانب الترقوة، فكان يأخذ الشعر ويضعه على بعضه البعض بشكل مغلق وملتف لينام داخل شعرها، وهو ما جعلها تشعر بالرهبة ولكنها كانت سعيدة به، فقد كان شعرها طويلا ساعده على النوم داخله بأمان.

وظل العصفور على هذا المنوال حتى أصبح قويا بشكل كاف ليطير خارج البيت ويجد له سربا جديدا من الطيور ويعيش معه حياته العادية.