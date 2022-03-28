من هي هبة الهواري زوجة الفنان ياسر فرج؟.. مذيعة شهيرة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان ياسر فرج، أمس الأول، بعقد قرانه على المذيعة والإعلامية هبة الهواري في جو عائلي مبهج، وانتشرت صور الثنائي بشكل كبير وسريع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الجميع يتساءل من هي هبة الهواري زوجة الفنان ياسر فرج وشريكة حياته التي اختارها بعد وفاة زوجته بما يزيد عن عام، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها، ومن هي هبة الهواري زوجة الفنان ياسر فرج بحسب صفحاتها الشخصية على السوشيال ميديا.

من هي هبة الهواري زوجة الفنان ياسر فرج

عقد قران ياسر فرج وهبة الهواري، في جو أسري مبهج، وفيما يلي أبرو المعلومات عنها.

هبة الهواري مذيعة وإعلامية تبلغ من العمر 38 عامًا.

تعمل هبة الهواري في راديو شعبي FM.

قدمت هبة على موجات أثير الراديو فقرات وبرامج متعددة، وتعتبر من الأصوات المميزة لجمهور الراديو.

البرنامج اليومي لـ هبة الهواري في الوقت الحالي على أثير شعبي FM وهو بنت البلد.

بنت البلد ليس أول برامجها فقد قدمت من قبل برنامج بعنوان كل الكلام.

تعرفت هبة الهواري على زوجها ياسر فرج من خلال المسلسل الإذاعي غرام وإكصدام والذي أنتجته لإذاعة راديو مصر.

العمل كان من إنتاجها وتمثيل زوجها ياسر فرج ويسرا اللوزي وأحمد صيام.

المسلسل الذي أذيع رمضان الماضي 2021 على راديو مصر كان من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير.

حفل زفاف ياسر فرج وهبة الهواري

من الجدير بالذكر أنه حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والممثلين على رأسهم الفنان هاني رمزي، والفنان محسن منصور، والفنانة لقاء سويدان، والمخرج عمرو عابدين، وآخرين.

ويأتي زواج ياسر فرج للمرة الثانية بعدما توفيت زوجته المخرجة الإذاعية ميادة عثمان، والتي أنجب منها 3 أطفال، ولكن توفيت بعد صراع مع المرض استمر عامين.