بعد تكريمها ضمن السيدات الأكثر تأثيرا.. نجلاء الحديني: ساندت المرأة في أعمالي الدرامية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعرب المؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني عن سعادتها لتكريمها وتواجدها، ضمن السيدات الخمسين الأكثر تأثيرًا في مصر لعام 2021، خلال حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ضمن فعاليات الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل، التي تنظمها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكريم المبدعين والملهمين في مختلف المجالات الحياة.

الحديني: الدراما تحقق تواصلا قويا مع الناس

وقالت الحديني في بيان إعلامي لها، بعد اختيارها واحدة من السيدات الأكثر تأثيرا، إنه الدراما تحقق تواصلا قويا مع الناس، لذلك يجب تقديم موضوعات تلمس حياتهم وتعبر عنهم، وتقديم أفكار حيوية للناس.

وأكدت الحديني أنها ساندت المرأة من خلال أعمالها الدرامية، التي ناقشت العديد من القضايا النسائية المؤثرة في المجتمع المصري.

مسلسل لازم أعيش

وساندت الحديني المرأة لذلك جرى تكريمها، وتلك المساندة كانت في إحدى القضايا الهامة التي تناولها مسلسلها «لازم أعيش» الذي يعد أول عمل درامي ملهم يناقش قضية «البهاق»، خصوصا المرضى من السيدات اللاتي يعانين من التنمر داخل المجتمع.

وألقت الحديني الضوء على التحديات التي يواجهها مريض البهاق وذلك من خلال شخصية «نور» ورحلتها التي بدأت من محاولة تقبل ذاتها إلى نجاحها في الوصول لإعادة صياغة حياتها بشكل مختلف.

تفاصيل الاحتفالية وتكريم الحديني

حضر الاحتفالية عدد من الوزراء والشخصيات العامة مثل، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، وكذلك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتمتلل نجلاء الحديني العديد من الأعمال الدرامية المميزة منها مسلسلات، «لازم أعيش»، «أنصاف مجانين»، «زي الشمس»، «كأنه إمبارح»، «ذات» و«بالشمع الاحمر»، إضافة إلى عضويتها بلجان تحكيم في عدد من المهرجانات الدولية، كان آخرها مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية.