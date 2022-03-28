نصائح ذهبية للاستعداد لرمضان ماديا.. هتقضي الشهر مش مديون «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يجب الاستعداد النفسي والمادي لرمضان جيدا كي تكفي الأموال كل العزومات التي تكون خلال الشهر الفضيل حيث إن بعض الناس يصرفون الأموال بعشوائية شديدة ما يؤدي إلى الاقتراض في نهاية المطاف، أو عمل جمعيات ويخرج رب الأسرة من الشهر الفضيل مديونًا أو عليه جمعيات كثيرة، وفيما يلي نصائح للاستعداد المادي لرمضان بحسب رضوى فتحي استشاري أسري وسلوكي، في تصريحات تليفزيونية عرضتها القناة الأولى المصرية.

الاستعداد لرمضان ماديا

قالت رضوى إن كل أسرة يجب أن تعرف الميزانية جيدا عند الاستعداد لرمضان لأنها حمل ثقيل جدا على رب الأسرة من مشتريات وعزومات وأشياء أخرى، لذلك يجب أن تحدد الميزانية لـ رمضان لـ 3 أقسام رئيسية الأولى مشتريات أساسية من لحوم ودجاج وأرز ومكرونة يجب أن يشتريها رب الأسرة خلال شهر رمضان.

أما ثاني جزء فهو خاص بـ العزومات حيث يجب عمل عزومات وعمل ميزانية مخصصة لتلك العزومات كي لا تتخطى العزومات تلك الميزانية المحددة.

أما آخر وأهم جزء فهو خاص بميزانية أو وضع مبلغ مالي احتياطي، للزكاة والخير الذي يحب كل بيت خلال الشهر الفضيل أن يتصدق به، وهو مهم للغاية.

تقسيم أموال شهر رمضان

ويمكن أيضا عمل طريقة أخرى لتوفير النفقات وذلك وعلى سبيل المثال تحديد 5 أظرف في شهر رمضان، كل ظرف لأسبوع لابتياع احتياجات المنزل والعزومات والظرف الخامس للطوارئ ويجب عمله أيضا ووضعه على جنب.

وعامة يجب تقسيم كل الأموال لـ3 أساسية، صدقات، وعزومات وهدايا ومشتريات أساسية للبيت، وعمل أموال احتياطيا على جنب للطوارئ.

وأوضحت رضوى فتحي استشاري أسري وسلوكي أن واحدًا من أهم بنود رمضان هو عمل بند للعزومات، «فيه ناس بتخرج من رمضان مديونة بسبب العزومات فلازم نخصص مبلغ مالي لده بالذات، ومنخرجش عنه خالص، لأن في عزومة الأهل والصحاب وأصحاب الزوج وناس كتير جدا».