بالصور..أفخم مجوهرات النجمات في حفل أوسكار 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 خلال الساعات الماضية في نسخته الـ94 على مسرح دولبي ثياتر Dolby Theater في لوس أنجلوس كاليفورنيا.

تتنافس النجمات على الظهور بأجمل الإطلالات على الريد كاربت ومسرح الأوسكار، لذا تختار النجمات المجوهرات بعناية للفت الانتباه واكتمال الإطلالة، أبرزهن خواتم ريتا أورا من مجوهرات بوشيرون، وأقراط جاد ويل سميث الماسية وقلادة نيكول كيدمان.

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