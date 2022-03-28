قبل ما تأكلها في رمضان.. اعرف فوائد تناول حبة واحدة من القراصيا يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القراصيا من أكثر أنواع الفواكه الجافة التي يحرص كثير من الأشخاص على شرائها وتواجدها على مائدة الإفطار في شهر رمضان، وذلك لمذاقها المميز، ولاحتوائها على عديد من الفوائد الصحية للجسم.

فيما يلي، نذكر لكم الفوائد الصحية التي تعود على جسمك إذا تناولت حبة واحدة من القراصيا يوميا، وفقا لموقع "food.ndtv".

- الحفاظ على صحة العين:

تعتبر القراصيا مصدرًا رائعًا لفيتامين أ ، وهو فيتامين ضروري لتحسين الرؤية، والوقاية من التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

- مضادات الأكسدة:

تحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والمنجنيز والحديد والفينولات النباتية التي تساعد على حماية أغشية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

- تدعيم صحة القلب:

كونها غنية بالبوتاسيوم ، وهو معدن مهم يدعم صحة القلب، ويخفض ضغط الدم ويقلل من مخاطر حدوث مشاكل مثل الدوخة والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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- تخفيف الإمساك:

تساهم القراصيا الجسم في هضم الطعام بشكل صحيح، وتخفيف الإمساك، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والسوربيتول وهو السكر الطبيعي الموجود به، إضافة إلى أنه يعمل كملين لأنه يسحب الرطوبة إلى الجهاز الهضمي ويسهل حركة الأمعاء.

- الوقاية من هشاشة العظام:

يساعد البوتاسيوم في دعم صحة العظام، والوقاية من هشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، لذا يوصى به بشدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل.

- تعزيز صحة الشعر:

تعتبر مصدرًا رائعًا للحديد، فيتامين ب وج، الضروريان لتعزيز نمو الشعر وتقويته من الجذور، إضافة إلى منع التقصف والتلف.

- تحسين البشرة:

تساهم الفيتامينات والمعادن الموجودة في القراصيا في الحفاظ على بشرة صحية، وإبطاء عملية الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد.

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