أجرأ إطلالات النجمات في حفل مهرجان الأوسكار 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الأوسكار الرابع والتسعين لعام 2022، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، إطلالات النجمات الأجرأ في مهرجان الأوسكار، وفق ما ذكر موقع " insider".

1. ليلى جيمس:

أطلت الممثلة البريطانية بفستان كت باللون البينك مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت ليلى شعرها منسدلا.

2. ريكي تومسون:

ارتدى لاعب الكرة الأمريكي ريكي تومسون، بكروب توب وأسفله تيشرت شفاف، مزيناً بالإكسسوارات من عند الصدر، ونسق معهم بنطلون كلاسيك باللون الأسود.

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3. تريسي إليس:

وارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية تريسي إليس فستانا طويلا باللون الأحمر بقصة الكب، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، لتتناسب مع إطلالتها، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

4. ليا كيبيدي:

ظهرت عارضة الأزياء ليا كيبيدي فستان كت باللون النبيتي مكشوف عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

5. كارولين جيتان:

وظهرت الممثلة الكولمبية كارولين جيتان بفستان طويل باللون البينك، بصيحة الكب من عند الصدر، بكرانيش من عند الساق اليد، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على جانبي كتفيها، ليتناسب مع إطلالتها.

6. هالي بيلي:

ارتدت المغنية والممثلة الأمريكية هالي بيلي فستان جريء كت باللون البيبي بلو واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

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