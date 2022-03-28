بتكسر صيامك بالبلح واللبن في رمضان؟.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

الإفطار على التمر بالحليب خلال شهر رمضان، من العادات الشائعة التي يتبعها معظم الأشخاص، حيث يعتبر من المكملات الغذائية نظرًا لما يحتوي عليه من فوائد صحية.

يستعرض " الخليج 365" في التقرير التالي الفوائد الصحية التي يوفرها تناول الحليب بالتمر يوميًا خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لما ذكره موقع girliciousbeauty، والتي تتمثل فيما يلي:

تقوية العضلات

يعتبر التمر غني بالبروتين وأيضًا الحليب، لذا عند إضافتهم ببعضهم البعض فإنها توفر لك إضافة من البروتين، وبالتالي يوفر ذلك كثافة جيدة للعظام وصحة العضلات.

يعزز الطاقة

بعد صيام ساعات طويلة خلال نهار رمضان، لذا أن الإفطار على التمر بالحليب، يعطي الجسم الطاقة اللازمة، وذلك لأن التمر مع الحليب يحتوي على الجلوكوز والفركتوز، الذي يدعم القوة البدنية طوال اليوم.

الوقاية من فقر الدم

يحتوي التمر والحليب على الحديد، من خلال تناوله يوميًا خلال شهر رمضان، كما توفر كمية كبيرة من الدم وتخلصك من فقر الدم.



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صحة البشرة

تناوله يوميًا، يساعد الحالات التي تعاني من التجاعيد أو حب الشباب أو أي مشاكل جلدية أخرى، حيث يعمل التمر مع الحليب على زيادة الدورة الدموية في الجسم والوجه، مما يمنحك بشرة متوهجة.

تحسين عملية الهضم

يحتوي التمر والحليب على الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي، من خلال ذلك يحسن حركة الأمعاء، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله بشكل جيد، كما أنه يساعد الحالات التي تعاني من الإمساك المزمن، ويسهل عملية الإخراج.

تعزيز صحة المخ

تناول الحليب بالتمر يوفر لك الحصول على فيتامين ب 6، الذي يعزز من الصحة العامة للمخ كما يحسن من مستويات الذاكرة، مع العلم أنه يفضل تقديمه أيضًا للأطفال على معدة فارغة، فهو يعمل على تقوية ذاكرتهم.

تقليل آلام العظام

يحتوي حليب التمر على نسبة عالية من الكالسيوم، مما يحافظ على صحة العظام ويخفف من آلام المفاصل، ويزيد من كثافة العظام، كما ينصح تناوله بكثرة للنساء في سن الأربعين، لأنه بعد سن الأربعين تقل كثافة العظام ويبدأ الشعور بآلام المفاصل.'



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