ماء الأرز والترمس.. بدائل طبيعية لجمال البشرة بعد الخيار والعسل والبيض

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الخيار والزبادي والبيض والعسل، مكونات أساسية في معظم الماسكات الطبيعية التي تحب السيدات عملها في البيت، ولكن نظرا لغلاء أسعارها فإن هناك بدائل يمكن أن تعطي نفس نتيجة الماسكات المعمولة بالخيار والزبادي والبيض والعسل، ومن بينها ماء الأرز، واللبان الدكر، والترمس ومحلول الملح، وفيما يلي مكونات طبيعية بديلة لتلك التي غلت أسعارها بحسب ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في تصريحات خاصة لـ «هن».

ماء الأرز لشد تجاعيد الوجه

بالتأكيد يحتوي مطبخك على الأرز الذي يعد وجبة أساسية على مائدتك، والنشا الموجود في ماء الأرز يعد مضاد أكسدة طبيعي للجلد يغذي البشرة ويشد التجاعيد ويجعل البشرة نضرة صافية، وهو بذلك يقوم بدور الزبادي.

لبان الدكر.. كولاجين طبيعي للبشرة

سواء كان يتم تناوله كمشروب أو يوضع على البشرة فهو مضاد للتجاعيد ويعتبر كولاجين طبيعي للبشرة ويتم طحنه وعمله ماسك ووضعه على البشرة لمدة ربع ساعة وستلاحظين الفرق، وهو بديل للبيض الذي يشد البشرة.

الترمس المطحون.. استخدميه للتقشير

يعد الترمس المطحون ماسك صنفرة للبشرة الدهنية، ويستخدم كإسكراب للبشرة خاصة عند مزجه مع ماء الأرز يفيد البشرة ويزيل ما بها من دهون زائدة، ويستخدم مرة أو مرتين أسبوعياً حسب دهنية البشرة، وهو بديل للعسل الذي يستخدم أيضا في معظم ماسكات تقشير البشرة، وهو من فوائد الترمس الشهيرة.

محلول الملح وغرغرة الأسنان لعلاج الروائح النفاذة

مع حلول فصل الصيف يعد محلول الملح مع غرغرة الأسنان الأنسب للتخلص من رائحة العرق في اليدين وعند الإبطين وكذلك رائحة القدمين، حيث يتم إحضار إناء وتوضع ثلاثة أرباعه محلول ملح والربع الباقي الغرغرة ويتم رش الخليط على الأماكن المذكورة للتخلص من رائحة العرق، وكل الروائح النفاذة التي تريدين التخلص منها بمواد طبيعية.