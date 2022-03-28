طريقة عمل الثوم البودر من قشر الثوم.. «مش هياخد دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الثوم من الخضراوات الأساسية في كل مطبخ، فهو عنصر أساسي في معظم الأكلات، بسبب نكهته القوية وطعمة المميز، فسواء كان الثوم فريش أو بودرة لا غنى عنه أبدا، ولكن مع ارتفاع الأسعار ارتفعت تكلفة شرائه، ولهذا يقدم لك «هن» في التقرير التالي طريقة عمل الثوم البودر من قشر الثوم للشيف نونا بخطوات سهلة وطرق مختلفة وغير مكلفة.

مقادير طريقة عمل الثوم البودر من قشر الثوم

كيلو من الثوم الفريش

2 ملعقة كبيرة من الملـح

طريقة تحضير الثوم البودر

يعد الثوم البودرة من أهم العناصر المكونة لوصفات جدول أكلات رمضان، فطعمه المميز جعله جزء لا يتجزأ من أي وصفة وخصوصا أكلات السمك والسي فود، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل الثوم البودر من قشر الثوم.

- في البداية عليك تفصيص الثوم وتقشير الكمية التي ترغبين في تحضيرها، ثم اغسليه جيداً لإزالة أي أتربه أو شوائب عالقة به.

- قومي بتصفيته جيدا من الماء.

- أحضري صينية الفرن وافردي عليها فصوص الثوم، ثم ضعي ملعقة كبيرة من الملح واتركيه لمدة ربع ساعة.

- أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.

- اتركي الثوم لكي يبرد تماما، ثم بعد ذلك اطحنيه باستخدام المطحنة جيدا.

- بعد الانتهاء من طحن الكمية التي لديك ضعي الثوم البودرة في علبة توابل محكمة الغلق.

طريقة عمل ثوم بودرة باستخدام الفرن

يعد استخدام الفرن في طريقة عمل الثوم البودر من قشر الثوم من الطرق الناجحة والسهلة في عمله، ليس عليك سوى اتباع الخطوات كما هي:

- قشري كمية الثوم التي ترغبين في عملها بودرة، ثم قطعيها إلى قطع.

- بعد ذلك في صينية فرن وزعي شرائح الثوم بالتساوي عليها بحيث لا تكون مكدسة فوق بعضها.

- أدخليها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئويّة.

- تترك الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة مع المراقبة المستمرة والتقليب إلى أن تجف شرائح الثوم من كل الاتجاهات ويصبح باللون الذهبي.

- أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها لمدة 3 دقائق حتى تبرد تماماً.

- ضعي شرائح الثوم المحمصة في إناء الخلاط واطحنيهم جيدا حتى تحصلي على بودرة ناعمة.

- احتفظي ببودرة الثوم في علبة توابل أو في برطمان زجاجي معقم لاستخدامه عند الحاجة وخصوصا مع السي فود.

طريقة عمل ثوم بودرة بأشعة الشمس

تعتبر طريقة عمل الثوم البودرة من قشر الثوم بأشعة الشمس من الطرق الموفرة، وبالرغم أنها طريقة ناجحة لكنها تستغرق وقت أطول بكثير من الفرن.

- الخطوة الأولي هي تقشير الثوم المراد بودرة، ثم قطعي الفصوص إلى شرائح صغيرة.

- ضعي قطع الثوم في صينية واسعة بحيث لا تكون متكدسة على بعضها.

- ثم اتركيها تحت أشعة الشمس لمدة أسبوع كامل.

- بعد أن يجف الثوم تماما، ضعيه في مطحنة التوابل حتى تحصلي على مسحوق ناعم.

- احتفظي به في برطمان محكم الغلق للاستخدام.

طريقة عمل ثوم بودرة بالملح

- قشري حوالي مقدار كيلو من الثوم.

- اغسلي فصول فصوص الثوم بشكل جيد لإزالة الأتربة منها، ثم ضعيها في صينية فرن واسعة، ورشي عليه بملعقتين كبيرتين من الملح.

- ضعي الصينية في فرن على درجة حرارة متوسطة، واتركيها لمدة 15 دقيقة مع التقليب المستمر إلى أن يصبح باللون الذهبي.

- أخرجي الثوم من الفرن واتركيه حتى يبرد تماما، ومن ثم اطحنيه بالخلاط حتى يصبح مسحوقا ناعما.

- احتفظي به في برطمان معقم لحين الاستخدام.