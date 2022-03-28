«بكاء ثم حذف ثم دعم غير مباشر».. أول رد من ابن ويل سميث بعد صفع والده كريس روك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صعود النجم العالمي ويل سميث لمسرح تسليم جوائز الأوسكار 2022، ليفاجأ مقدم الحفل كريس روك بصفعة على وجهه بسبب سخريته من زوجته المصابة بمرض الثعلبة، وباتت هذه اللحظة محل اهتمام كبير بين وسائل الإعلام العالمية ورواد مواقع التواصل، لتكون الأكثر تداولا على المواقع في العالم.

جايدن سميث يؤيد تصرف والده

وفي ظل ردود الفعل الكثيرة على تلك الواقعة، أبدى جادين سميث، ابن ويل سميث، دعمه لتصرف أبيه خلال تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «هكذها نفعلها» معلقا على صفعة والده لـ «كريس روك»، بينما كتب تغريدة أخرى ولكنه سارع إلى حذفها بعد ذلك: «خطاب والدي جعلني أبكي».

وكان هذا عقب صعود النجم الأمريكي على مسرح توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، موجها لكمة مفاجئة على وجه مقدم الحفل، تاركا كلا من الجمهور والمشاهدين في أنحاء العالم في حالة غير مسبوقة من الذهول، كردة فعل على سخريته من تساقط شعر زوجته جادا سميث، والذي حلقته مؤخرًا نتيجة صراعها لسنوات طويلة مع مرض الثعلبة.

وبعد تسلمه جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن أدائه دور البطولة في فيلم «الملك ريتشارد»، قدم ويل سميث اعتذاره للأكاديمية ولزملائه عما بدر منه، ولكنه لم يذكر «روك» تماما في حديثه: «أريد أن أعتذر للأكاديمية، أريد أن أعتذر لجميع زملائي، الحب يجعلك تفعل أشياء جنونية».

تعليق الأكاديمية على الحدث

وعلقت الأكاديمية الأمريكية لفنون الصور المتحركة والمانحة لجوائز الأوسكار عبر حسابها الرسمي على «تويتر» بأنها لا تدعم العنف أو اللجوء لاستخدامه بأي شكل من الاشكال: «لا نتغاضى عن العنف بأي شكل»، وكان ذلك ردا على اتهامات المتابعين للحفل بدورته الـ94 بأنه يروج للعنف، عقب لكم ويل سميث لكريس روك.