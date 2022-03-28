الامارات | اكتشاف مواد جديدة تمنع تكاثر فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مواد جديدة تمنع تكاثر فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء من جامعة ألبرت الكندية مواد يحتمل أنها فعالة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تمنع تكاثر الفيروس وتصلح لإنتاج أدوية مضادة له.

ونقلت "روسيا اليوم" عن تقرير لمجلة European Journal of Medicinal Chemistry، أن الباحثين استخدموا في عملهم مصدر ضوء السنكروترون الكندي (CLS) للعثور على مثبطات فيروسية، وحدد الباحثون المثبطات التي تستهدف بروتين Mpro الرئيسي، الذي يشطر البروتينات الفيروسية ويشارك في تكاثر الفيروس نفسه.

ويعطي جهاز السنكروترون ضوءًا أكثر سطوعًا من الشمس بملايين المرات، ما يساعد في الحصول على معلومات مفصلة في العينات قيد الدراسة، وبحث الخبراء خلال هذا العمل عن جزيئات يمكن أن توقف تكاثر فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ "كوفيد-19"، داخل الخلايا البشرية.

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