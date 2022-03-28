الارشيف / لايف ستايل

الامارات | اكتشاف مواد جديدة تمنع تكاثر فيروس كورونا

0 نشر
عواصم - وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مواد جديدة تمنع تكاثر فيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء من جامعة ألبرت الكندية مواد يحتمل أنها فعالة ضد (كوفيد-19)، حيث تمنع تكاثر الفيروس وتصلح لإنتاج أدوية مضادة له.

ونقلت "روسيا اليوم" عن تقرير لمجلة  European Journal of Medicinal Chemistry، أن الباحثين استخدموا في عملهم مصدر ضوء السنكروترون الكندي (CLS) للعثور على مثبطات فيروسية، وحدد الباحثون المثبطات التي تستهدف بروتين Mpro الرئيسي، الذي يشطر البروتينات الفيروسية ويشارك في تكاثر الفيروس نفسه.

ويعطي جهاز السنكروترون ضوءًا أكثر سطوعًا من الشمس بملايين المرات، ما يساعد في الحصول على معلومات مفصلة في العينات قيد الدراسة، وبحث الخبراء خلال هذا العمل عن جزيئات يمكن أن توقف تكاثر فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ "كوفيد-19"، داخل الخلايا البشرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا