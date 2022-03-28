تبدأ من 12 جنيهًا.. أسعار قمر الدين في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، حيث يحرص الكثير من الأشخاص على معرفة أسعار الياميش مثل قمر الدين، باعتباره أحد المواد الأساسية خلال هذا الشهر.

الخليج 365 يستعرض أسعار قمر الدين في رمضان 2022، بحسب بعض المتاجر الشهيرة، ومتاجر وزارة الزراعة.

كارفور:

قمر الدين بـ 25 جنيهًا.

هايبر وان:

قمر الدين 400 جرام بـ 25 جنيهًا.

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أمازون:

قمر الدين 400 جرام مقابل 75 جنيهًا.

أسعار قمر الدين وفقا لمتاجر وزارة الزراعة:

- قمر الدين مصري نوران بسعر 12 جنيهًا.

- قمر الدين فريش بسعر 28 جنيهًا.

- قمر الدين خلود بسعر 30 جنيهًا.

- قمر الدين صباح الشام بسعر 32 جنيهًا.

- قمر الدين الشلال بسعر 35 جنيهًا.

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