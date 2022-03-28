كورونا اليوم: هذا ما يحدث لجسمك عند الإصابة قبل تلقي اللقاح.. وأحد اللقاحات يحمي من الإيدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تخفيف القيود في مصر

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمصر، تخفيف جملة من القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، وخلال اجتماع برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن، كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

لقاح "سبوتنيك V" أثبت فعاليته لحماية المصابين بمرض الإيدز ضد فيروس كورونا

تدل نتائج بحث علمي جديد أجري في روسيا على أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا أصبح أول لقاح في العالم أثبت فعاليته لدى الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وتم نشر نتائج البحث المشترك الذي أجراه مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ومركز الوقاية من الإيدز والسيطرة عليه في موسكو، في مجلة "The Lancet".

وشارك في البحث 24 ألف مصاب بمرض الإيدز في موسكو يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. وبلغت نسبة فعالية لقاح "سبوتنيك V" بينهم 79%. وفي الوقت نفسه تجاوزت فعالية "سبوتنيك V" ضد الاستشفاء بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 90% وضد الحالات المتوسطة والشديدة للمرض - أكثر من 97%.، وفقا لروسيا اليوم.

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سر قوة المناعة الهجينة ضد كورونا

أثبتت آخر الدراسات والأبحاث أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا قبل التطعيم يولدون استجابة مناعية أكثر تحديدًا لمكافحة الالتهابات الفيروسية، وينتجون أجساما مضادة أوسع من الأشخاص الذين تكون الحماية الوحيدة لهم هي اللقاح، وفقًا لدراسة لباحثين في كلية الطب بـ"جامعة واشنطن" نشرتها دورية "سيل" Cell منذ أيام قليلة.

وتقول ماريون بيبر، الأستاذة المساعدة في قسم المناعة بـ"جامعة واشنطن"، قائدة الفريق البحثي في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "تعمل اللقاحات وحدها بشكل جيد للغاية في الحماية من الأمراض، لكنها لا تولد استجابة مناعية متنوعة مثل العدوى التي يتبعها التطعيم"، وفقا للعربية.

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