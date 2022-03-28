أسوأ إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن حفل مهرجان الأوسكار Oscars الرابع والتسعين لعام 2022 بإرتداء أفضل التصميمات وأحدث الصيحات إلا أن بعض التصميمات جاءت غير ملائمة وغير مناسبة.

وفي الصفحات التالية يستعرض لكم "مصراوى"، أسوأ إطلالات نجمات الفن خلال حفل مهرجان الأوسكار، وفقا لموقع " cosmopolitan".

1. بيلي إيليش:

أطلت الممثلة بيلي إيليش بفستان بقصة الكب متعدد الأدوار، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

2. زوي كرافيتز:

ارتدت الممثلة الأمريكية زوي كرافيتز فستان طويل باللون البينك بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

3. كايتريونا بالف :

تألقت الممثلة وعارضة أزياء إلإيرلندية كايتريونا بالف بفستان كت باللون الأبيض واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

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4. بينيلوبي كروز:

وظهرت الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

5. ماجي جيلنهال:

وارتدت الممثلة الأمريكية ماجي جيلنهال فستان باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجاقوياواختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

6. جادا بينكيت:

وأطلت الممثلة وكاتبة الأغاني الأمريكية جادا بينكيت بفستان باللون الأخضر بأكمام ومنفوش من أسفل. ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا.

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