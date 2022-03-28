فوائد مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كبد الدجاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعشق البعض كبد الدجاج كونها من الأطعمة الشهيّة اللذيذة، لكن قد لا يعرف كثيرون أنها غنية بعناصر غذائية مهمة لصحة الإنسان.

فهي لا تعمل على إنقاص الوزن فقط، أو تقوي الأعصاب وتنشط الذاكرة، لكن هناك فوائد أخرى نقدمها لكم وفق ما ذكر موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان.

- يحتوي كبد الدجاج على نسبة عالية من البروتينات التي تعمل على بناء عضلات الجسم.

- الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ لاحتوائه على إنزيم Q10، وهو إحدى مضادات الأكسدة التي ينتجها الجسم لمساعدة خلايا الجسم في النمو والتجدد.

- يحتوي كبد الدجاج على نسبة مرتفعة من الحديد، حيث إنه يساعد على الأداء البدني والعقلي في الجسم.

- يعتبر من الأطعمة الغنية بفيتامين "ب 12"، الذي تدخل في تكوين كرات الدم الحمراء، وتحسين وظائف المخ الإدراكية، ويقي من الإصابة بفقر الدم.

- يحتوي كبد الدجاج أيضا على حمض الفوليك، الذي يلعب دورا في نمو خلايا الجسم، وتكوين الحمض النووي.

- يساهم الكبد في إنقاص الوزن، نظرا لاحتوائه على البروتينات التي تقلل من الجوع والشهية، وترفع من معدل حرق الدهون.

- يعمل على تقوية عظام الجسم، والأعصاب وتنشيط الذاكرة.

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- من فوائد الكبد أنه يزيد من نشاط جسم الإنسان، ويقضي على الشعور بالتعب والإرهاق.

- يحافظ على صحة الغدة الدرقية، لاحتوائه على مادة "السيلينيوم"، التي تساعد على الحفاظ على الهرمونات المتعلقة بأداء الغدة، وتنظيم إنتاج الأكسجين التفاعلي داخل الغدة، وحماية الغدة من الأجسام المضادة لها.

- يعد الكبد مصدرا لفيتامين "أ"، الذي يعمل كمضاد للأكسدة وبالتالي يساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسم.

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