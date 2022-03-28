إنجي علي تحتفل بعيد ميلادها وسط حضور فني.. «بتورتة عليها مجسم لصورتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات، شاركت الفنانة والإعلامية إنجي علي متابعيها على صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مجموعة من الصور لاحتفالها بعيد ميلادها الـ52، وذلك مع احتفال الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده الـ48 وشاركهم مجموعة كبيرة من الفنانين، إذ تعتبر هذه المرة الأولي التي يشاركها فيها هذا العدد الكبير من الفنانين بسبب تواجد الكثير منهم في مصر حاليا وقضاء الإجازة بين تصوير المسلسلات الرمضانية لهذا العام.

الاحتفال بعيد الميلاد

«بحبكوا يا روحي الجميلة شكراً لوجودكم معايا» بهذه الكلمات شكرت الإعلامية إنجي علي أصدقائها من الوسط الفني الذين شاركوها الاحتفال بعيد ميلادها هي والفنان أحمد رزق الذي يسبقها بـ8 أيام، لكن الحضور من الأصدقاء قرروا الاحتفال بعيد ميلادهم سويا، ما وصفته انجي بالمخاطرة الجميلة، وشاركهم الحفل كلا من ياسمين عبد العزيز التي كانت مختفية عن الساحة الفنية والحفلات الفترة السابقة بسبب مرضها، وحضر معها زوجها الفنان أحمد العوضي والفنانة منى زكي ونجلاء بدر وإياد نصار وتامر حبيب وغيرهم من أصدقائها المقربين داخل الوسط الفني.

تورتة عيد الميلاد

كان الاحتفال بعيد ميلاد كلا من انجي علي وأحمد رزق ملئ بنجوم الوسط الفني من الأصدقاء المقربين، وقد شاركت فيديو الاحتفال بعيد الميلاد مع أبرز الحضور وكانت عبارة عن تورتة منفصلة إلى اثنتين واحدة عليها مجسم صغير من الحلوى لإنجي والأخرى مثلها لكن للفنان أحمد رزق وكانت زوجته بصحبته في الحفل أيضا.

وعلقت نيكول سابا على فيديو عيد الميلاد الذي نشرته «إنجي» بتهنئها: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي»، بالإضافة إلى إنجي كيوان التي هنئتها هي الأخرى، ومن المعروف أن إنجي علي تمتلك الكثير من الأصدقاء في الوسط الفني ولها الكثير من المتابعين عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

مشاركة ياسمين عبدالعزيز الحفل

وتعتبر ياسمين عبدالعزيز من أبرز الحضور في حفل عيد ميلاد إنجي علي لأنها من أصدقائها المقربين جداً، لذلك شاركت الأخرى صورة منفردة تجمعها بـ ياسمين وأحمد العوضي وكتبت عليها «بحبكوا أوي أوي» بينما كانت تحتضن «عبدالعزيز» وذلك بعد غياب طويل للفنانة بعد فترة مرضها الأخيرة التي ظهرت في لقاء لها مع الإعلامية منى الشاذلي، لتتحدث عنه وعن معاناتها مع ثقب القولون الذي كاد أن ينهي حياتها، لكنها تدريجياً بدأت العودة إلى حياتها الطبيعية لتشارك صديقتها حفل عيد ميلادها.